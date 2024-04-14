İran 'mesele sonuçlanmıştır' diyerek duyurdu: Meşru müdafaa hakkımızı kullandık

BM İran Misyonu, 'mesele sonuçlanmıştır' diyerek askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa, İran’ın cevabı daha şiddetli olacak." denildi.

İran ve İsrail arasında uzun yıllardır süren gerilim sonunda savaşa dönüştü, bütün dünya alarma geçti. İran, İsrail topraklarını hedef aldı. İsrail, 1 Nisan günü fitili ateşledi. Savaş uçakları, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesi içerisindeki konsolosluk binasını bombaladı. Devrim Muhafızları Ordusu Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dâhil yedi yetkili öldürüldü. Ardından İran, İsrail’e misliyle karşılık vereceğini bildirdi. ABD basını önceki gün bu saldırının 24 ila 48 saat içerisinde gerçekleşeceğini bildirdi. Bir gün geçti ve İran saldırı başlattı. Önce 100 tane Şahid-136 kamikaze İHA’ları daha sonra balistik füzeler İsrail’e yollandı. Buna eş zamanlı olarak Hizbullah ve Hamas roketlerle, Yemen de İHA’larla saldırıya geçti. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi “Bize saldırmak için hava sahasını veya topraklarını İsrail’e açan her ülkeye karşılık vereceğiz” tehdidinde bulundu.

"MESELE SONUÇLANMIŞTIR"

İran'ın Birleşmiş Milletler Diplomatik Misyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasında ise, İsrail'e yönelik saldırının BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayandığı vurgulandı. "Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz." vurgusu yapılan açıklamada, "İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa, İran’ın cevabı daha şiddetli olacak." denildi. Öte yandan açıklamada ABD'ye iki ülke arasındaki gerilimden uzak durması gerektiği mesajı verildi.

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