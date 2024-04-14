İran'ın balistik füze fırlattığı iddia edilmişti, İsrail'den açıklama geldi

İran'da devlete ait haber ajansına konuşan kaynaklar, Tahran'ın İsrail'e karşı ilk dalga balistik füze saldırısını başlattığını söylemişti, İsrailli yetkililerden açıklama geldi.

İsrail'in 1 Nisan'da İran konsolosluğunu vurmasının ardından beklenen misilleme geldi. İran, insansız hava araçları ile İsrail'e saldırı düzenledi. İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail’e balistik füze saldırısı başlattığını iddia etti. Konu ile ilgili İsrail'den açıklama geldi.

"BALİSTİK FÜZE GÖSTERGESİ YOK"

İsrailli yetkililer, İran'ın İsrail'e balistik füze attığına dair herhangi bir gösterge olmadığını bildirdi. İsrail ordu radyosuna konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, İran'ın ülkeye balistik füze fırlatmasına ilişkin herhangi bir emarenin bulunmadığını belirtti.

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail savaş uçakları 1 Nisan'da İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesi içerisindeki konsolosluk binasını bombaladı. Devrim Muhafızları Ordusu Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dâhil yedi yetkili öldürüldü. Ardından İran, İsrail’e misliyle karşılık vereceğini bildirdi. ABD basını önceki gün bu saldırının 24 ila 48 saat içerisinde gerçekleşeceğini bildirdi. Bir gün sonra ise İran insansız hava uçakları ile saldırı başlattı.

"MESELE SONUÇLANMIŞTIR"

BM İran Misyonu, 'mesele sonuçlanmıştır' diyerek askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa, İran’ın cevabı daha şiddetli olacak." denildi.