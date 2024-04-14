Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İran'ın balistik füze fırlattığı iddia edilmişti, İsrail'den açıklama geldi

İran'ın balistik füze fırlattığı iddia edilmişti, İsrail'den açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı - Haber Merkezi
- Güncelleme:
İran&#039;ın balistik füze fırlattığı iddia edilmişti, İsrail&#039;den açıklama geldi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı - Haber Merkezi

İran'da devlete ait haber ajansına konuşan kaynaklar, Tahran'ın İsrail'e karşı ilk dalga balistik füze saldırısını başlattığını söylemişti, İsrailli yetkililerden açıklama geldi.

İsrail'in 1 Nisan'da İran konsolosluğunu vurmasının ardından beklenen misilleme geldi. İran, insansız hava araçları ile İsrail'e saldırı düzenledi. İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail’e balistik füze saldırısı başlattığını iddia etti. Konu ile ilgili İsrail'den açıklama geldi. 

"BALİSTİK FÜZE GÖSTERGESİ YOK"

İsrailli yetkililer, İran'ın İsrail'e balistik füze attığına dair herhangi bir gösterge olmadığını bildirdi. İsrail ordu radyosuna konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, İran'ın ülkeye balistik füze fırlatmasına ilişkin herhangi bir emarenin bulunmadığını belirtti.

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail savaş uçakları  1 Nisan'da İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesi içerisindeki konsolosluk binasını bombaladı. Devrim Muhafızları Ordusu Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dâhil yedi yetkili öldürüldü. Ardından İran, İsrail’e misliyle karşılık vereceğini bildirdi. ABD basını önceki gün bu saldırının 24 ila 48 saat içerisinde gerçekleşeceğini bildirdi. Bir gün sonra ise İran insansız hava uçakları ile saldırı başlattı. 

"MESELE SONUÇLANMIŞTIR"

BM İran Misyonu, 'mesele sonuçlanmıştır' diyerek askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa, İran’ın cevabı daha şiddetli olacak." denildi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı - Haber Merkezi
İran'ın İsrail'e gönderdiği Şahid-136 Kamikaze İHA'nın özellikleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'ın İsrail'e gönderdiği Şahid-136 Kamikaze İHA'nın özellikleri - Dünyaİran'ın İsrail'e gönderdiği Şahid-136 Kamikaze İHA'nın özellikleriÜrdün hükümetinden 'OHAL ilan edildi' haberlerine yalanlama - DünyaÜrdün'de OHAL ilan edildiği haberleri yalanlandıİran 'mesele sonuçlanmıştır' diyerek duyurdu: Meşru müdafaa hakkımızı kullandık - Dünyaİran 'mesele sonuçlanmıştır' diyerek duyurdu: Meşru müdafaa hakkımızı kullandıkİran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD'ye gereken uyarıyı yaptık - Dünyaİran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD'ye gereken uyarıyı yaptıkİran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Biden'dan ilk hamle! Beyaz Saray'a geçiyor - DünyaTatilini yarıda kesti, Beyaz Saray'a geçiyorİran İHA'larla saldırdı, ABD'den ilk açıklama geldi! 'İsrail'e desteğimiz tam' - Dünya"İsrail'e desteğimiz tam"
Sonraki Haber Yükleniyor...