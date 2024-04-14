İsrail, Lübnan'a saldırdı! Çok sayıda sivil öldü, yaralılar var

Lübnan, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralanan siviller olduğunu duyurdu. Hizbullah hareketi tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki mevzilerine onlarca katyuşa füzesi fırlatarak saldırıya karşılık verildiği de yer aldı.

Orta Doğu’da günlerdir süren yüksek tansiyon zirveye ulaştı. İran, İsrail’e yüzlerce kamikaze İHA ve balistik füze ile saldırı başlattı. Lübnan’dan yapılan eşzamanlı saldırıya İsrail karşılık verdi. ABD ve İngiltere İsrail’i savunacaklarını duyurdu.

EŞZAMANLI SALDIRI

İran’ın dinî lideri Hamaney’in “Kötü rejim cezalandırılacak” sözlerine, İsrail Başbakanı Netanyahu “Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz” diye karşılık verdi. Ürdün, Lübnan, Irak, Kuveyt ve Mısır hava sahalarını uçuşlara kapattı. Son gelişmeler bu yöndeyken bir sıcak gelişme daha yaşandı. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan mevzilerinin onlarca katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere hava saldırıları düzenlediği, çok sayıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu aktarılan açıklamada, katyuşa füzelerinin bu saldırıya karşılık atıldığı ifade edildi. Resmi makamlar ve sağlık kaynaklarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL LÜBNAN ARASINDAKİ GERİLİM

Hizbullah, gece de İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattığını duyurmuştu.

İsrail de daha sonra yaptığı açıklamada, Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne 28 füze atıldığını bildirmişti. Açıklamada, saldırı sonucu herhangi hasar veya can kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.

İRAN VE İSRAİL ARASINDA SON DURUM

İsrail savaş uçakları 1 Nisan'da İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesi içerisindeki konsolosluk binasını bombaladı. Devrim Muhafızları Ordusu Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dâhil yedi yetkili öldürüldü. Ardından İran, İsrail’e misliyle karşılık vereceğini bildirdi. ABD basını önceki gün bu saldırının 24 ila 48 saat içerisinde gerçekleşeceğini bildirdi. Bir gün sonra ise İran insansız hava uçakları ile saldırı başlattı. İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı.

"MESELE SONUÇLANMIŞTIR"

BM İran Misyonu, 'mesele sonuçlanmıştır' diyerek askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa, İran’ın cevabı daha şiddetli olacak." denildi.

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