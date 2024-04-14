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İran vurdu, Tahran sokakları kutlama yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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İran vurdu, Tahran sokakları kutlama yaptı

Dünya Haberleri  / Ajanslar

İran'ın İsrail'e saldırması, başkent Tahran'da coşkuyla kutlandı. Filistin meydanında toplanan yüzlerce kişi 'Kahrolsun ABD', 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. 

İran, bir süredir tehdit ettiği İsrail'e saldırdı. Dün akşam saatlerinde başlayan İHA ve füzeli saldırı 5 saat sürdü. Saldırı sonrası açıklama yapan  İran BM Temsilciliği'nden ise "Bu iş sonuçlandı. İsrail bir hata daha yaparsa karşılığı daha ağır olacak" açıklaması yapıldı. 

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Saldırı, başkent İran'ın başkenti Tahran’da coşkuyla kutlandı.

İran vurdu, Tahran sokakları kutlama yaptı - 1. Resim

Filistin meydanında toplanan yüzlerce Tahranlı “Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail” sloganları eşliğinde Filistin bayrakları taşıdı.

İran vurdu, Tahran sokakları kutlama yaptı - 2. Resim

Öte yandan gösteride halk, saldırıyı kutlarken Devrim Muhafızları Ordusu’na gerçekleşen saldırı nedeniyle teşekkür etti.

İran vurdu, Tahran sokakları kutlama yaptı - 3. Resim

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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarına düzinelerce insansız hava aracı ve füze ateşledi” ifadeleri kullanıldı.

İran vurdu, Tahran sokakları kutlama yaptı - 4. Resim

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam'daki İran’a ait konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan’dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi ve Zahedi’nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ile Hüseyin Aminullah hayatını kaybetmişti.

İran vurdu, Tahran sokakları kutlama yaptı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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