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ABD basınından çarpıcı 'İran' iddiası: Biden, İsrail'e destek vermeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD basınından çarpıcı &#039;İran&#039; iddiası: Biden, İsrail&#039;e destek vermeyecek

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, her fırsatta İsrail'e 'tam destek' açıklaması yapan Biden'ın  "İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini" söylediği öne sürüldü. 

Orta Doğu'da günlerdir yüksek olan tansiyon, İran'ın İsrail'e saldırmasıyla zirveye ulaştı. İran, yüzlerce İHA ve balistik füze ile saldırı düzenledi. 

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Bölgede gerilim sürerken ABD basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.

KARŞI SALDIRIYA DESTEK YOK

Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır." mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.

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'İRAN'IN SALDIRISINDA İSRAİL KAZANDI'

Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, "bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını" ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.

Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.

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SALDIRI 5 SAAT SÜRDÜ

Öte yandan, CNN'e açıklama yapan bir başka yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Biden, İran'ın saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "İsrail'e desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini bugün toplayacağını bildirmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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