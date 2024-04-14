Yüksek tansiyon zirveye ulaştı! İran, İsrail topraklarını hedef aldı; savaş gemileri pozisyon değiştirdi...

İki ülke arasında uzun yıllardır süren gerilim sonunda savaşa dönüştü, bütün dünya alarma geçti. İran, İsrail topraklarını hedef aldı. Husiler için Kızıldeniz’de bulunan ABD savaş gemileri İsrail'e kalkan olmak için pozisyon değiştirdi.

İsrail, aylardır Gazze’de katliam yapıyor, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke “Bir an önce ateşkes sağlanmazsa Orta Doğu ateş çemberine dönecek” şeklinde uyarılarda bulunuyordu. Buna kulak asmayan İsrail, 1 Nisan günü fitili ateşledi. Savaş uçakları, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesi içerisindeki konsolosluk binasını bombaladı. Devrim Muhafızları Ordusu Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dâhil yedi yetkili öldürüldü. Ardından İran, İsrail’e misliyle karşılık vereceğini bildirdi. ABD basını önceki gün bu saldırının 24 ila 48 saat içerisinde gerçekleşeceğini bildirdi. Bir gün geçti ve İran saldırı başlattı. Önce 100 tane Şahid-136 kamikaze İHA’ları daha sonra balistik füzeler İsrail’e yollandı. Buna eş zamanlı olarak Hizbullah ve Hamas roketlerle, Yemen de İHA’larla saldırıya geçti. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi “Bize saldırmak için hava sahasını veya topraklarını İsrail’e açan her ülkeye karşılık vereceğiz” tehdidinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları kaynakları bu görseli paylaştı.

İRAN: ABD’Yİ UYARDIK

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise “Rusya, Belçika, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden mevkidaşlarımla görüştüm. İsrail rejiminin, büyükelçiliğimize düzenlediği terör saldırısı, uluslararası hukukun ve Viyana Sözleşmelerinin ihlalleri gündeme geldi. Ülkemizin pozisyonlarını anlattım. ABD’ye gerekli uyarının yapıldığını vurguladım” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK

İsrail Başbakanı Netanyahu videolu açıklamada bulundu. Netanyahu “İran’dan gelecek bir saldırıya yıllardır hazırlanıyoruz. Savunmada ve saldırıda her türlü senaryoya karşı planlarımızı yaptık. İsrail devleti güçlüdür. ABD, İngiltere, Fransa’nın yanı sıra birçok ülke yanımızda. Kimse bize zarar veremez ama biz onlara vereceğiz” şeklinde konuştu. İsrail Başbakanı, kendi vatandaşlarını “Sükûnetinizi koruyun. Direktiflerimizi dinleyin. Birlikte ayaktayız. Bütün düşmanların üstesinden geleceğiz” sözleriyle teskin etmeye çalıştı.

ABD VE İNGİLTERE: İSRAİL’İ SAVUNACAĞIZ

Bu gelişmeler sonrası ABD Başkanı Joe Biden, tatilini yarıda kesip Washington’a döndü. Biden üst düzey güvenlik danışmanları ile toplantı gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “İsrail’in güvenliğine desteğimiz tam. İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz” denildi. Biden’ın gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İsrail’e desteğini açıkladı. Sunak “İran rejiminin İsrail’e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kere daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu gösterdi. Birleşik Krallık, İsrail’in yanı sıra Ürdün ve Irak dâhil bütün bölgesel ortaklarımızın güvenliğini savunmaya devam edecek. Müttefiklerimizle birlikte durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını engellemek için çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

NOTLAR:

- İran ilk defa müslüman olmayan bir ülkeye karşı saldırıya geçti.

- İranlı Hackler, Demir Kubbe’yi etkisiz hâle getirmek için girişimlerde bulunuyor.

- İsrail, İran, Irak, Kuveyt, Lübnan ve Ürdün hava sahalarını kapattı. Ayrıca Ürdün’de OHAL ilan edildi. Mısır acil alarm durumuna geçti.

- İran basını: Yakında balistik füzeler de fırlatılacak.

- Türkiye’den Orta Doğu’ya giden yolcu uçaklarının hepsi geri çağrıldı.

- Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan İngiliz savaş uçaklarının İHA’lara müdahalede bulunacağı iddia edildi.

SAVAŞ GEMİLERİ POZİSYON DEĞİŞTİRDİ

ABD, İsrail için kalkan olacak

ABD Başkanı Joe Biden, İran’a mesaj gönderdi. Tahran yönetimine “Yapmayın” diye seslenen Biden “Biz kendimizi İsrail’in savunmasına adadık. İsrail’i destekleyeceğiz, İsrail’in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak” dedi. Biden’ın bu açıklamasından kısa süre sonra Husiler için Kızıldeniz’de bulunan ABD savaş gemileri pozisyon değiştirmeye başladı. ABD’nin en büyük uçak gemilerinden olan USS Dwight D. Eisenhower, Kızıldeniz üzerinden kuzeye giderek İsrail’e yakınlaştı. Washington Post ise konuyla ilgili yaptığı haberinde ABD’nin füze donanımlı gemiye yardım amaçlı ABD Donanması kruvazörü olan USS Philippine Sea ve iki destroyer USS Gravely ve USS Mason ile birlikte konuşlandırıldığını yazdı. ABD basınında yer alan haberlere ABD, İsrail’e fırlatılan her türlü silaha karşı kalkan görevinde bulunarak durduracak.

PEŞ PEŞE ‘TERK EDİN’ AÇIKLAMALARI

İsrail ile İran arasındaki gerilimle ilgili birçok ülkeden peş peşe açıklamalar geldi. Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, Avusturya, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Hindistan vatandaşlarına gerilimin yaşandığı İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yaptı. Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne’nin, Tahran’daki diplomatların ve ailelerinin geri dönüşlerinin başlatılması ve İran’a yapılacak resmî görevlendirmelerin durdurulması talimatını verdiği ifade edildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarından İran’ı terk etmelerini istedi.

Hollanda, Tahran ve Erbil’deki temsilciliklerini tedbir amacıyla bir gün halka kapatacağını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına seyahat uyarısı yaparken İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in bazı bölgelerine İran saldırısı sebebiyle seyahat etmemeleri konusunda vatandaşlarına tavsiyede bulundu. Kanada, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emîrlikleri de (BAE) İsrail’de yaşayan vatandaşlarından İsrail ve Batı Şeria’yı derhâl terk etmelerini istedi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bir sonraki duyuruya kadar vatandaşlarına İran ve İsrail’e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

İSRAİL'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İsrail ordusu, İran saldırısına karşı iki gün boyunca geçerli olacak güvenlik tedbirleri aldı. Bu süre zarfında ülke genelinde okullar tatil edildi. Çatışma riskinin yüksek olduğu belirtilen kuzeyde ve Gazze’deki plajlar kapatıldı. Her iki bölgede de yakınlarda güvenli sığınak bulunması hâlinde açık alanda veya iş yerlerinde çalışılabileceği belirtildi. Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD ile batılı ülkelerin savunma ve karşılık verme konusunda kendilerine ‘yeni kabiliyetler’ sağladığını aktararak “İran ve işbirlikçilerinin planlarını yakından takip ediyoruz. Hava savunma ve saldırı sistemimizi güçlendirdik. İran bir terör devletidir. Buna cevap vermenin bir yolunu bulacağız” dedi.