İran'ın İsrail saldırıları dış basın manşetlerinde! İntikam, askeri çatışma, zafer sözleri...

İran'ın İsrail saldırıları uluslararası basının gündeminde... The New York Times, İran'ın saldırısını İsrail'in İran büyükelçiliğini bombalamasının intikamı olarak görürken The Wall Street Journal ve CNN International, İsrail'in saldırıları engellemesinden bahsetti. İşte dış basına yansıyanlar...