İran'ın İsrail saldırıları dış basın manşetlerinde! İntikam, askeri çatışma, zafer sözleri...

İran'ın İsrail saldırıları uluslararası basının gündeminde... The New York Times, İran'ın saldırısını İsrail'in İran büyükelçiliğini bombalamasının intikamı olarak görürken The Wall Street Journal ve CNN International, İsrail'in saldırıları engellemesinden bahsetti. İşte dış basına yansıyanlar...

İran'ın İsrail saldırısı, tüm dünyanın gündemine oturdu. Diplomatik arenadan art arda açıklamalar gelirken uluslararası basınında tüm gündemi ise İran'ın saldırısına odaklandı.

İşte uluslararası basının İran-İsrail manşetleri:

The New York Times: İran'dan geniş çaplı hava saldırısı; İsrail savunmada / Suriye'deki büyükelçilik bombalamasının intikamı - ABD, saldırıların önlenmesine yardım ediyor

The Wall Street Journal: İsrail, İran'ın drone ve füze saldırısını engellediğini açıkladı / Saldırı iki ülke arasında doğrudan bir askeri çatışmaya yol açtı

CNN International: İsrail ordusu, İran yaylım ateşinin yüzde 99'unun engellendiğini açıkladı / İsrail ve ABD hava savunma sistemleri İran füzelerini ve insansız hava araçlarını düşürdü

Reuters: İsrail Başbakanı Netanyahu İran saldırısının ardından zafer sözü verirken, daha geniş çaplı bir çatışma korkusu artıyor

Haaretz: İran'ın eşi benzeri görülmemiş saldırısında İsrail'e 330 füze ve insansız hava aracı fırlatıldı

The Times of Israel: İran saldırısına küresel kınama / İsrail ordusunun Lübnan'daki Hizbullah mevzilerini vurduğu söyleniyor

The Mirror: İRAN SALDIRILARI: ABD ve İngiltere'nin düşürme çabalarına karşılık İran, İsrail'e 300'den fazla 'katil insansız hava aracı' ve füze ateşleyerek daha önce görülmemiş bir saldırı başlattı

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.