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Trabzonspor, Kamerunlu stoper için Rennes ile anlaştı! Wooh'u ikna turu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor, Kamerunlu stoper için Rennes ile anlaştı! Wooh&#039;u ikna turu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavililerin ön protokol bile yaptığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu, İngiltere’ye daha yakın görünüyor. Yönetim ise Wooh’u iknaya çalışıyor.

Pina ve Onuachu ile anlaşma sağlayan Trabzonspor, savunma konusunda da önemli mesafe aldı ancak oyuncunun kararına takıldı.

Fransa pazarına yönelen ve Rennes’in stoperi Christopher Maurice Wooh için girişimlerde bulunan bordo mavililer, kulübüyle her konuda anlaşma sağladı hatta ön protokol bile yaptı.

Ancak Başkan Ertuğrul Doğan “Ancak oyuncunun Türkiye’ye gelmesi konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Premier Lig’den bir takım oyuncuyla görüşüyor” dedi.

Trabzonspor, Kamerunlu stoper için Rennes ile anlaştı! Wooh'u ikna turu - 1. Resim

KİRALAMA FORMÜLÜ 

Fransa pazarındaki bir diğer oyuncu ise Jeremi Boga’ydı. Kulübü Nice ile masaya oturuldu. Kapı 15 milyon avrodan açıldı ve Karadeniz ekibi bu rakamları vermelerinin mümkün olmadığını belirterek indirim istedi. Kulüp içi dengeleri bozmak istemeyen ve bonservislere yüksek bedeller ödemekten kaçınan bordo mavililer kiralama formülünü de masada tutuyor. Kulübüyle iki yıllık daha mukavelesi bulunan Boga’nın satın alma opsiyonlu kiralanması da gündemde. 

Trabzonspor, Kamerunlu stoper için Rennes ile anlaştı! Wooh'u ikna turu - 2. Resim

9 MİLYONA ALINMIŞTI 

Rennes, 23 yaşında olan ve güncel piyasa değeri 3 milyon avro olarak görünen Boga’yı 2022’de Lens’ten 9 milyon avro bonservis bedeli karşılığında almıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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