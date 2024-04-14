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İran'ın İsrail'e saldırısı sırasında Ürdün hava sahası ihlal edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran&#039;ın İsrail&#039;e saldırısı sırasında Ürdün hava sahası ihlal edildi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'ın İsrail'e saldırısının ardından hava sahasını kapatan Ürdün, saldırı sırasında hava sahasının ihlal edildiğini açıkladı. Hükümetten yapılan açıklamada, 'uçan cisimler' yakalandığı belirtildi.

İran'ın dün gece İsrail'e başlattığı saldırılarının yankıları devam ediyor. İran'ın saldırıları sonrası hava sahasını kapatan Ürdün, İsrail'e saldırı sırasında kendi hava sahalarının ihlal edildiğini açıkladı.

AFP'nin aktardığına göre, hükümetten yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e saldırısı sırasında 'uçan cisimler' yakalandığı belirtilerek, "Dün gece hava sahamıza giren bazı uçan cisimlere müdahale edildi" denildi. Açıklamada, ordunun "ulusun güvenliğini ve emniyetini... herhangi bir tarafın tehlikesine veya ihlaline maruz bırakacak her şeyle yüzleşeceği" vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Ürdün, hava sahasını gelen, giden ve transit geçen tüm uçaklara geçici olarak kapatmıştı. Ürdün'ün hava sahasını kapatmasının ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğine ilişkin haberler çıkmıştı.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya açıklama yapan Ürdün Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Muhenned Mubaydin, OHAL ilan edildiğine ilişkin medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.

Mubaydin, medyanın yayımlayacağı haberlerde dikkatli olması zorunluluğu bulunduğunu kaydederek, gerçek dışı haber ve söylentilerin yayını durumunda hukuki işlemlerin başlatılacağı uyarısı yapmıştı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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