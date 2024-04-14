Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya'da deprem: Beşik gibi sallanan kentten ilk veriler...

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Nisan 2024 12:27 - Güncelleme: 14 Nisan 2024 12:30 - Güncelleme:

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Malatya Battalgazi'ye bağlı Tanışık mahallesinde 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'tan ise henüz bir açıklama yok.