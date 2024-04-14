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Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya'da deprem: Beşik gibi sallanan kentten ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya&#039;da deprem: Beşik gibi sallanan kentten ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya Battalgazi'ye bağlı Tanışık mahallesinde 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'tan ise henüz bir açıklama yok.

Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Tanışık mahallesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Deprem saat 12.06'da gerçekleşti. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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