Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya'da deprem: Beşik gibi sallanan kentten ilk veriler...
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Malatya Battalgazi'ye bağlı Tanışık mahallesinde 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'tan ise henüz bir açıklama yok.
Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Tanışık mahallesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem saat 12.06'da gerçekleşti. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.