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İsrail basını yazdı: Suriye ile barış görüşmeleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail basını yazdı: Suriye ile barış görüşmeleri başladı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ile Suriye arasındaki temasın nisan ayında BAE'de başladığı iddia edildi. Tel Aviv ile Şam arasında müzakerelerin devam ettiği, 2025'in sonuna kadar bir barış anlaşmasının temellerinin atılmasının beklendiği ve kademeli bir süreç işletileceği ileri sürüldü.

İsrail basını, Suriye ile İsrail arasında bir güvenlik anlaşmasına varılması amacıyla temasların Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 13 Nisan'daki BAE ziyareti sırasında başladığını öne sürdü.

İsrail'in i24 News kanalı Suriyeli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tel Aviv-Şam görüşmelerine BAE'nin aracılık ettiğini ve ilişki kurulması için zemin hazırladığını iddia etti.

Şara'nın, 13 Nisan'da BAE'de İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği, BAE'nin arabuluculuğundaki görüşmeye İsrail'den dış istihbarat servisi Mossad, Ulusal Güvenlik Konseyi ve askeri istihbarat yetkililerinin katıldığı ortaya atıldı.

Bu toplantıyla görüşmenin temellerinin atıldığı ve daha sonra İsrailli ve Suriyeli yetkililer arasındaki yapılan düzenli telefon görüşmelerinde güvenlik koordinasyonu ve Suriye'nin güneyindeki durumla ilgili görüş alışverişinin yer aldığı ileri sürüldü.

BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN KADEMELİ SÜREÇ İDDİASI

İsrail ile Suriye arasında müzakerelerin devam ettiği belirtilen haberde 2025'in sonuna kadar bir barış anlaşmasının temellerinin atılmasının beklendiği ve kademeli bir süreç işletileceği öne sürüldü.

İlk aşamada 1974'teki ateşkes anlaşmasının karşılıklı olarak yeniden tanınmasını içeren bir güvenlik anlaşması imzalanacağı, ikinci aşamada İsrail'in Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çekileceği ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nin geleceği konusunda müzakerelerin yapılacağı, Suriye tarafının Golan konusunda esnek davranmasının beklendiği iddia edildi.

Suriye'nin İsrail'in tehditlerinin son bulması ve Suriye topraklarına yönelik tüm saldırıların durdurulmasını istediği belirtildi.

İsrail'in Suriye'nin içişlerine müdahalesine son vermesi ve Dürziler, Aleviler ve Kürtler dahil, ülkedeki azınlıklarla ilişkilerine müdahale etmemesinin de taahhüt edilmesi beklenen talepler arasında olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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