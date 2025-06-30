İsrail, Suriye işgalinden vaz mı geçiyor? Ön görüşmelerin başladığı iddiası

ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Suriye arasında sınır güvenliğini sağlamak ve gerilimi azaltmak amacıyla ön görüşmelere başlandığı öne sürüldü. İsrail’in işgal ettiği bölgeleri masaya koyabileceği, ancak geri çekilme için tam barış ve normalleşme istediği iddia ediliyor.

ABD Başkan Donald Trump yönetiminin, İsrail ile Suriye arasında olası güvenlik anlaşmasını sağlamak için ön görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Axios haber sitesine konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer, görüşmelerin amacının normalleşme değil, gerilimi azaltmak ve sınır güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

İsrailli yetkili, ülkesinin bu görüşmelerin tam barış anlaşması ve normalleşme ile sonuçlanacağına dair teminat istediğini ifade etti. Başka bir yetkili ise görüşmelerde anlamlı bir ilerleme kaydedilmesinin zaman alacağını söyledi.

İSRAİL'İN ASIL HEDEFİ NE?

Yetkililere göre, İsrail'in hedefi tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarının belirlendiği 1974 tarihli İsrail-Suriye Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın modernize edilmiş haliyle başlayarak, Suriye ile aşamalı olarak anlaşmalara varmak. Ancak İsrailli yetkililer, Suriye'deki yeni hükümetin görüşmelere ciddi şekilde katılması için ABD'nin daha aktif bir arabuluculuk rolü üstlenmesi gerektiğini düşünüyor.

İsrail'in ele geçirdiği Suriye topraklarından Şeyh (Hermon) Dağı dahil ülkedeki işgal edilen bölgeleri görüşmelerde temel koz olarak gördüğünü kaydeden yetkililer, Tel Aviv yönetiminin bu bölgelerden yalnızca tam barış ve normalleşme karşılığında çekileceğini iddia etti.

ABD'li yetkili ise "çok yumuşak ön görüşmeler" yaptıklarını öne sürerek, Trump'ın da çok destekleyici olduğunu aktardı.

NETANYAHU'DAN ARABULUCULUK TALEBİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Golan Tepeleri'nde İsrail işgalinin sürmesi şartıyla Tel Aviv yönetiminin Suriye ve Lübnan ile normalleşme arzusunda olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin yeni yönetimiyle müzakerelere başlamak istediğini söylediği ve bu sürece ABD'nin arabuluculuk etmesini talep ettiği öne sürülmüştü.

Beyaz Saray ise ABD Başkanı Trump'ın, Suriye'ye yaptırımları kaldıracak başkanlık kararnamesi imzalayacağını bildirmişti.