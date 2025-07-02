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Fenerbahçe'de Asensio çabası! PSG ile pazarlık

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de Asensio çabası! PSG ile pazarlık
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Jhon Duran’dan sonra rotasını PSG’li Marco Asensio’ya çevirdi. Sarı lacivertliler 29 yaşındaki oyuncu için Fransızlarla pazarlıklarını sürdürüyor. PSG, Asensio’nun 14 milyon avroluk yıllık ücretinin bir kısmı ödenirse kiralamaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, hücum hattına yaptığı Jhon Duran takviyesinin ardından rotasını PSG forması giyen Marco Asensio’ya çevirdi. Estadio Deportivo’da yer alan habere göre; sarı lacivertli ekip, 29 yaşındaki oyuncu için Fransızlarla pazarlığa oturdu.

Fenerbahçe'de Asensio çabası! PSG ile pazarlık - 1. Resim

İSPANYOL 10 NUMARA

PSG, Asensio’yu 14 milyon avro civarındaki yıllık ücretinin bir kısmının ödenmesi hâlinde kiralamaya sıcak bakıyor. İspanyol 10 numara devre arasında kiralık olarak forma giydiği devre arasında Aston Villa’da 13 maçta şans buldu. Üç gol atarken bir de asist yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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