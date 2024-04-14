Hamas'tan İran'ın İsrail'e saldırısına ilk yorum

İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Hamas'tan ilk yorum geldi. Açıklamada, "Operasyonu doğal bir hak olarak görüyoruz" denildi.

Hamas'tan İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hamas olarak biz, İran İslam Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen askeri operasyonu doğal bir hak olarak görüyoruz ve Şam'daki İran konsolosluğunun hedef alınması ve Devrim Muhafızları'nın birçok liderinin öldürülmesi suçuna karşı hak edilmiş bir cevap olarak görüyoruz."

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.