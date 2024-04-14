G7 liderleri İran'ın saldırısının ardından olağanüstü toplanıyor

G7 liderleri, İran saldırılarını görüşmek üzere bugün video konferans düzenleyecek. ABD Başkanı Biden da İran'ın İsrail'e saldırıları sonrası yaptığı açıklamada G7 liderlerini toplayacağını söylemişti.

İtalya, G7 liderlerinin İran saldırılarını görüşmek üzere bugün video konferans düzenleyeceğini açıkladı. Hükümetten yapılan açıklamada "İtalya'nın G7 dönem başkanlığı, G7 liderlerini bugün öğleden sonra bir video konferansa çağırdı" denildi.

G7; Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada'dan oluşuyor.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada, İran'a verilecek ortak diplomatik tepkiyi görüşmek amacıyla bugün G7 liderlerini toplayacağını ifade etmişti.

İsrail ve bölgedeki diğer müttefik ülkelerle görüşmelerine devam edeceklerini ve sürecin gidişatını değerlendireceklerini belirten Biden, her ne kadar Amerikan askerlerine yönelik herhangi saldırı olmasa da uyanık ve dikkatli davranacakları, vatandaşlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacakları mesajını vermişti.