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Kız öğrencileri taşıyan servis alev aldı! Bilanço ağır

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kız öğrencileri taşıyan servis alev aldı! Bilanço ağır
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde kız öğrencileri taşıyan serviste çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde kız öğrencileri taşıyan bir servis aracı alev aldı.

Aracın elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

18 ÖĞRENCİ SINAVDAN DÖNÜYORDU

Polis yetkilisi Imran Ahmed, yangın sırasında serviste sınavdan dönen 18 kız öğrencinin bulunduğunu açıkladı.

Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından araç sürücüsünün bölgeden kaçtığı ve ekiplerin sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığını da duyurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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