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Temmuz ayında hortum şoku! Bir bir devrildiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Temmuz ayında hortum şoku! Bir bir devrildiler
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle 163 arı kovanı devrildi. Ekipler hasar tespiti için bölgeye gitti.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Temmuz ayında etkili olan hortum arıcılığı vurdu.

Övenler Mahallesi’nde aniden çıkan hortum, çok sayıda arı kovanının devrilmesine ve bazılarının tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

163 ARI KOVANI DEVRİLDİ

Kısa sürede etkisini artıran hortum nedeniyle toplam 163 arı kovanının zarar gördüğü bildirildi.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayın ardından bölgeye giderek hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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