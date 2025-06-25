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Tekirdağ’da 186 metrelik gemi karaya oturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında 186 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı kuru yük gemisi karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak için römorkörler tarafından çalışma başlatıldı.

Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi açıklarında Romanya’nın Köstence Limanı’ndan Cezayir’e gitmekte olan Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, henüz bilinmeyen bir nedenle kıyıya yakın noktada karaya oturdu.

Tekirdağ’da 186 metrelik gemi karaya oturdu - 1. Resim

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri sevk edildi. Gemiyi kurtarmak için römorkörler tarafından çalışma başlatıldı.

Karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi için uzman ekiplerce yürütülen çalışmalara hava şartlarının da elverdiği sürece devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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