Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 asker hayatını kaybetti
Pakistan’ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde askeri bir konvoy bombalı saldırıya hedef oldu. Mir Ali kasabasında patlayıcı yüklü bir aracın konvoya çarpması sonucu en az 13 asker hayatını kaybetti.
Kardeş ülke Pakistan kanlı bir terör saldırısıyla sarsıldı. Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda askeri bir konvoy hedef alındı.
Patlayıcı yüklü bir aracın Mir Ali kasabasında konvoya çarpması sonucu en az 13 asker hayatını kaybetti.
YARALILAR ASKERİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yetkililer, saldırıda 10 askerin de yaralandığını açıkladı. Ağır yaralı askerlerin hava yoluyla askeri hastaneye sevk edildiği bildirildi.
PATLAMA EVLERİ DE SARSTI
Kasaba sakinleri, patlamanın şiddetinin çevredeki evlerin camlarını kırdığını ve bazı çatılarda çökme yaşandığını aktardı.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Şu ana kadar saldırıyı üstlenen herhangi bir grup olmadı. Yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.