Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 asker hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Haziran 2025 14:49 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 15:01 - Güncelleme:

Pakistan’ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde askeri bir konvoy bombalı saldırıya hedef oldu. Mir Ali kasabasında patlayıcı yüklü bir aracın konvoya çarpması sonucu en az 13 asker hayatını kaybetti.

Kardeş ülke Pakistan kanlı bir terör saldırısıyla sarsıldı. Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda askeri bir konvoy hedef alındı. Patlayıcı yüklü bir aracın Mir Ali kasabasında konvoya çarpması sonucu en az 13 asker hayatını kaybetti. İlgili Haber Pakistan'da felaketin bilançosu artıyor! Aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı YARALILAR ASKERİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ Yetkililer, saldırıda 10 askerin de yaralandığını açıkladı. Ağır yaralı askerlerin hava yoluyla askeri hastaneye sevk edildiği bildirildi. PATLAMA EVLERİ DE SARSTI Kasaba sakinleri, patlamanın şiddetinin çevredeki evlerin camlarını kırdığını ve bazı çatılarda çökme yaşandığını aktardı. SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI Şu ana kadar saldırıyı üstlenen herhangi bir grup olmadı. Yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Muzeyyen Bıyık