Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 asker hayatını kaybetti

Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 asker hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 asker hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan’ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde askeri bir konvoy bombalı saldırıya hedef oldu. Mir Ali kasabasında patlayıcı yüklü bir aracın konvoya çarpması sonucu en az 13 asker hayatını kaybetti.

Kardeş ülke Pakistan kanlı bir terör saldırısıyla sarsıldı. Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda askeri bir konvoy hedef alındı.

Patlayıcı yüklü bir aracın Mir Ali kasabasında konvoya çarpması sonucu en az 13 asker hayatını kaybetti.

YARALILAR ASKERİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yetkililer, saldırıda 10 askerin de yaralandığını açıkladı. Ağır yaralı askerlerin hava yoluyla askeri hastaneye sevk edildiği bildirildi.

PATLAMA EVLERİ DE SARSTI

Kasaba sakinleri, patlamanın şiddetinin çevredeki evlerin camlarını kırdığını ve bazı çatılarda çökme yaşandığını aktardı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen herhangi bir grup olmadı. Yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki kavgaya kayıtsız kalamadı: Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlarEn sıcak şehirde termometre 48 dereceye ulaştı: En serin yer burası!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BBC yayınlamayı reddetti! Gazze belgeselini ekrana o kanal taşıyacak - DünyaGazze belgeselini ekrana o kanal taşıyacakDini törende can pazarı! Hindistan'da yaşanan izdihamda ölü ve yaralılar var - DünyaHindistan'da izdihamda ölü ve yaralılar var785 sporcu böyle katledildi! Yarısından fazlası futbolcu - Dünya785 sporcu böyle katledildi! Yarısından fazlası futbolcuRusya'dan İsrail'e 'rejim değişikliği' için gözdağı: Dünya cehenneme döner - Dünyaİsrail'e 'rejim değişikliği' için gözdağıİşgalcilerden Suriye'ye baskın! Zorla alıkoyup kaçırdılar - Dünyaİsrail'den Suriye'ye baskın!Rusya'dan ABD'ye şaşırtan telefon! KGB ve CIA arasında istihbarat işbirliği - DünyaRusya'dan ABD'ye şaşırtan telefon! KGB ve CIA arasında istihbarat işbirliği
Sonraki Haber Yükleniyor...