Pakistan'da felaketin bilançosu artıyor! Aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı

Pakistan’daki Swat Nehri’nde suların yükselmesi sonucu aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pakistan’ın kuzeybatısında etkili olan şiddetli muson yağışları nedeniyle Swat Nehri’nde ani su yükselmesi yaşandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yaşanan felakette aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, çalışmaların zorlu hava koşulları nedeniyle güçlükle sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, henüz kayıp kişilerin tamamına ulaşamazken, kaç kişinin bulunduğuna dair net bir bilgi de vermedi.