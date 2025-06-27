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İsrailli Bakandan dikkat çeken Hamaney itirafı! ''Öldürmek istedik ancak...''

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Hamaney'i öldürmek istediklerini ancak İran dini liderinin yer altına saklanması nedeniyle bunun gerçekleşmediğini söyledi. Hamaney'i öldürmek içi ABD'den izin almalarının gerekmediğini belirten Katz, İran liderinin çok derinlere saklandığını vurguladı.

İsrael Katz, ateşkesin ardından İran dini liderine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Katz, 12 gün süren ve ABD'nin öncülüğünde ateşkesle sona eren Irak-İsrail çatışması sırasında yaşananlara ilişkin İsrailli Channel 13'e röportaj verdi.

İsrailli Bakandan dikkat çeken Hamaney itirafı! ''Öldürmek istedik ancak...'' - 1. Resim

''HAMANEY'İ ÖLDÜRMEK İSTEDİK ANCAK...''

Katz, çatışmalar sırasında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmek istediklerini itiraf etti. İsrail'in Hamaney'i öldürmek için ABD'den izin almasına gerek olmadığını söyleyerek "Hamaney'i öldürmek istedik ancak operasyonel olarak fırsat bulamadık" dedi.

''ÖLDÜRÜLECEĞİNİ BİLİYORDU''

Katz, Hamaney'in "öldürüleceğini" bildiğini ve İsrail'in ilk saldırı dalgasında öldürülen Devrim Muhafızları liderlerinin yerine geçen komutanlarla irtibatı keserek "çok derinlere" indiğini iddia etti.

İsrailli Bakandan dikkat çeken Hamaney itirafı! ''Öldürmek istedik ancak...'' - 2. Resim

''ABD'DEN YEŞİL IŞIK''

Tahran'ın nükleer programında ‘ilerleme' kaydetmesi halinde İsrail'in İran'a yeniden saldırmak için ABD'den "yeşil ışık" aldığını söyleyen Katz, "İran'ın saldırıdan sonra nükleer tesislerini eski haline getireceği bir durum görmüyorum" dedi.
İsrail-İran çatışmaları, İsrail'in 13 Haziran'daki saldırılarıyla başlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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