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Tek istekleri bir lokma ekmekti! Yardım bekleyen sivillerin üstüne ateş açıldı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tek istekleri bir lokma ekmekti! Yardım bekleyen sivillerin üstüne ateş açıldı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yardım bekleyen sivilleri hedef aldığı saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanmaya devam ediyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana 56 bin 156 kişinin öldüğü, 132 bin 239 kişinin ise yaralandığı Gazze'de açlık çocukları kırıp geçiriyor. Gazze'de "yetersiz beslenme" nedeniyle ölen çocuk sayısı artarken İsrail, bir lokma ekmek peşinde olan Filistinlilerin üstüne ateş açtı.

AÇLIKLA BOĞUŞAN FİLİSTİNLİLERİN ÜSTÜNE ATEŞ AÇTI

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen, açlıkla boğuşan Filistinlilere saldırı düzenledi.

11 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ, 84'Ü YARALANDI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 Filistinli hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

GÜN BOYU 80 FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 69 kişi hayatını kaybetmişti.

Son saldırının ardından İsrail'in gün boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 80'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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