İzmir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye ehliyetsiz olması ve çeşitli trafik ihlallerinde bulunması nedeniyle toplam 684 bin 965 lira para cezası kesildi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücü T.Y.'nin daha önce ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

BİRÇOK MADDEDEN İŞLEM

Gözaltına alınan sürücüye; ehliyetsiz araç kullanma, alkol ölçümünü reddetme, 'dur' ihtarına uymama, makas atma, hatalı şerit değiştirme ve hız kurallarını ihlal gibi birçok maddeden işlem yapıldı.

Toplam ceza miktarının 684 bin 965 liraya ulaştığı bildirildi.

Ayrıca aracın 120 gün süreyle trafikten men edildiği, sürücünün ehliyetine ise 5 yıl 6 ay el konulduğu öğrenildi.

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