Ankara'da 2 kız kardeş kazada ölmüştü! Sürücüye 6 yıl hapis cezası
Ankara’da aracıyla çarparak 2 kız kardeşin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.
- Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık şoför Murat Üneş hakim karşısına çıktı.
- Hayatını kaybedenlerden Anıl Gülçür'ün çocukları ve taraf avukatları duruşmaya katıldı.
- Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.
- Sanık şoför Üneş, ölenlere rahmet dileyerek adalete sığındığını belirtti.
- Mahkeme, sanığı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.
- Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi ve sürücü belgesi 3 yıl süreyle geri alındı.
Ankara’da 2 kız kardeşe çarparak ölümlerine neden olan tutuklu sanık şoför Murat Üneş, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya tutuklu sanık şoför Murat Üneş, hayatını kaybedenlerden Anıl Gülçür’ün çocukları ve taraf avukatları katıldı.
"ADALETİNİZE SIĞINIYORUM"
Cumhuriyet savcısı, sanığın ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan cezalandırılması şeklinde mütalaasını sundu. Şoför Üneş, "Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Keşke böyle kaza yaşanmadaydı. Ben sizin adaletinize sığınıyorum" dedi.
6 YIL HAPİS CEZASI
Mahkeme, sanık Üneş’i "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi, aynı zamanda sürücü belgesi de 3 yıl süreyle geri alındı.