Ankara’da aracıyla çarparak 2 kız kardeşin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ankara’da 2 kız kardeşe çarparak ölümlerine neden olan tutuklu sanık şoför Murat Üneş, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanık şoför Murat Üneş, hayatını kaybedenlerden Anıl Gülçür’ün çocukları ve taraf avukatları katıldı.

"ADALETİNİZE SIĞINIYORUM"

Cumhuriyet savcısı, sanığın ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan cezalandırılması şeklinde mütalaasını sundu. Şoför Üneş, "Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Keşke böyle kaza yaşanmadaydı. Ben sizin adaletinize sığınıyorum" dedi.

Ankara'da 2 kız kardeş kazada ölmüştü! Sürücüye 6 yıl hapis cezası

6 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Üneş’i "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi, aynı zamanda sürücü belgesi de 3 yıl süreyle geri alındı.

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