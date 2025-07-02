Hakan Çalhanoğlu ile Inter arasında ipler kopma noktasında! Adım adım Aslan'a doğru

Kaptanı Martinez “Kalmak istemeyen gitsin”, başkanı Marotta da “Kalmayı istemiyorsa gitmesi doğrudur” dedi. Hakan ise “Tarih çok ses çıkaranları değil dik duranları hatırlar” cevabını verdi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Hakan Çalhanoğlu konusunda çok sıcak gelişmeler var. Çocukluk takımı Galatasaray’ın formasını giymek isteyen İnter’in kaptanı konusunda birkaç cepheden açıklama ve suçlama geldi bunlara cevap da geldi. İşte Hakan Çalhanoğlu konusundaki sıcak gelişmeler... Dünya Kulüpler Kupası’da Fluminense’ye yenilerek elenen İnter’de maç sonu kaptan Lautaro Martinez “Burada kalmak istemeyen gitsin, mesajım açık. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm” dedi.

'KONUYU ÇÖZECEĞİZ'

Ardından İnter Başkanı Giuseppe Marotta, Martinez’in sözlerinin Hakan’a olduğunu belirterek “Kaptan bazı varsayımları ve gerçekleri vurguladı. Bir oyuncu artık burada olmak istemediğinde, gitmesi doğru olandır. Şimdiye kadar kimse bu isteği dile getirmedi. Hakan’la konuşacağız ve konuyu olabilecek en iyi şekilde çözeceğiz. Şu an Hakan’ı suçlayamayız, kendisiyle konuşmadık. Lautaro’nun çağrısını kulüp olarak destekliyoruz, bizi ileriye götürebilecek olan kazanma ruhu bu” diye konuştu.

GELECEK NE GETİRİR GÖRECEĞİZ

Hakan Çalhanoğlu da açıklamaları şaşkınlıkla karşıladı. Aslan gönüllü Hakan, kaptanın kendisini ima ederek kullandığı sözler için “Ağır sözlerdi. Bölücüydü, birleştirici değil. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım. Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil” ifadelerini kullandı.

FULHAM VE MANU PEŞİNDE

İnter ile iki yıllık daha mukavelesi olmasına rağmen ayrılık mesajlarının yoğunlaştığı Hakan Çalhanoğlu için Avrupa’dan transfer iddiaları gündeme geldi. Son yaşananların ardından Manchester United ve Fulham’ın Hakan Çalhanoğlu’nun menajerleriyle temasa geçtiği yazıldı.