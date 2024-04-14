Elveda Real Madrid! Arda Güler "Ben gidiyorum" dedi resti çekti Ancelotti de onay verdi

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için Madrid günlerinin sonu... 19 yaşındaki genç futbolcunun yönetime gitmek istediğini söylediği ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de buna onay verdiği iddia edildi. İşte o haberin tüm detayları...

Sezon başında transfer olduğu Real Madrid'de, bir türlü beklediği süreyi alamayan 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. İspanyol basınındaki iddiaya göre Güler son kararını yönetime iletti: "Ben gidiyorum..."

Fenerbahçe'den ayrılıp Real Madrid kadrosuna dahil olan Arda Güler, eflatun-beyazlı formayı ilk olarak Ocak 2024'te sırtına geçirmişti. Süre alma konusunda teknik direktör Carlo Ancelotti ile sıkıntı yaşayan hatta bir dönem hocayla tartışma yaşadığı da iddia edilen Güler, geçtiğimiz günlerde son haliyle gündeme gelmiş, son hali takdir toplamıştı.

"BEN GİDİYORUM"

Real Madrid'in Mallorca ile oynadığı maça ilk 11'de başlaması veya süre alması beklenen Arda Güler, bu maçta da yedekte kaldı. Ancelotti'nin bu maç sonrası Güler'den "Seni hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim" dediği iddia edilmişti.

İspanyol gazeteci Ramon Alvarez'in haberine göre Arda Güler, gelecek sezon Real Madrid'den ayrılmak istediğini yönetime iletti. Haberin detayında da, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de Güler'in, kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ve her şeyin yönetimin vereceği son karar bağlı olduğu belirtildi.