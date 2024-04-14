Ayıp ettin Ancelotti! Arda Güler'in sabrı doldu taştı! Real Madrid hayal kırıklığına dönüşüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, İspanya günleri beklediği gibi geçmiyor. Carlo Ancelotti'nin süre konusunda 19 yaşındaki oyuncuya cimri davranması nedeniyle İspanyolların da sabrı doldu taştı. Son olarak Mallorca maçında da süre vermeyen Ancelotti, maç bitiminde Güler'e bakın ne yaptı.

La Liga'nın 31.haftasında oynanan Mallorca maçında ilk 11'de sahada yer alacağı iddia edilen Arda Güler yine süre alamayınca İspanyol basını da kazan kaldırdı.

Geçtiğimiz hafta Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin oğlunun bile, Güler konusunda babasına isyan ettiği ve oyuncuya süre vermesini istediği iddia edilmişti.

İtalyan çalıştırıcının da Güler'e, Mallorca maçında ilk 11'de ya da daha sonradan oyuna alarak süre vereceği de gelen iddialar arasındaydı. Ancak işler öyle olmadı.

Mallorca karşısında zorlanan ve maçı 1-0 kazanan Madrid özellikle hücümda büyük rotasyona gitti. 4 oyuncu değişikliği yapan Carlo Ancelotti, Arda Güler'e yine süre vermedi.

AYIP ETTİN ANCELOTTI

Başkent ekibine yakınlığıyla bilinen Defensa Central'ın iddiasına göre Ancelotti, maç bitiminde Arda Güler'den özür diledi. Teknik çalıştırıcı sonucu koruma odaklı değişiklikler yaptığını açıkladı ve Güler'e şu sözler söyledi:

"Senden özür dilemeyelim Arda. Eğer 2-0 yapsaydık oyuna girecektin ama oyun tehlikeli bir hal almaya başladı ve daha fazla değişiklik yapmak istemedim. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemedim"