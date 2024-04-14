Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ayıp ettin Ancelotti! Arda Güler'in sabrı doldu taştı! Real Madrid hayal kırıklığına dönüşüyor

Ayıp ettin Ancelotti! Arda Güler'in sabrı doldu taştı! Real Madrid hayal kırıklığına dönüşüyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ayıp ettin Ancelotti! Arda Güler&#039;in sabrı doldu taştı! Real Madrid hayal kırıklığına dönüşüyor

Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, İspanya günleri beklediği gibi geçmiyor. Carlo Ancelotti'nin süre konusunda 19 yaşındaki oyuncuya cimri davranması nedeniyle İspanyolların da sabrı doldu taştı. Son olarak Mallorca maçında da süre vermeyen Ancelotti, maç bitiminde Güler'e bakın ne yaptı.

La Liga'nın 31.haftasında oynanan Mallorca maçında ilk 11'de sahada yer alacağı iddia edilen Arda Güler yine süre alamayınca İspanyol basını da kazan kaldırdı.

Geçtiğimiz hafta Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin oğlunun bile, Güler konusunda babasına isyan ettiği ve oyuncuya süre vermesini istediği iddia edilmişti.

Ayıp ettin Ancelotti! Arda Güler'in sabrı doldu taştı! Real Madrid hayal kırıklığına dönüşüyor - 1. Resim

İtalyan çalıştırıcının da Güler'e, Mallorca maçında ilk 11'de ya da daha sonradan oyuna alarak süre vereceği de gelen iddialar arasındaydı. Ancak işler öyle olmadı. 

Mallorca karşısında zorlanan ve maçı 1-0 kazanan Madrid özellikle hücümda büyük rotasyona gitti. 4 oyuncu değişikliği yapan Carlo Ancelotti, Arda Güler'e yine süre vermedi. 

Ayıp ettin Ancelotti! Arda Güler'in sabrı doldu taştı! Real Madrid hayal kırıklığına dönüşüyor - 2. Resim

AYIP ETTİN ANCELOTTI

Başkent ekibine yakınlığıyla bilinen Defensa Central'ın iddiasına göre Ancelotti, maç bitiminde Arda Güler'den özür diledi. Teknik çalıştırıcı sonucu koruma odaklı değişiklikler yaptığını açıkladı ve Güler'e şu sözler söyledi:

Ayıp ettin Ancelotti! Arda Güler'in sabrı doldu taştı! Real Madrid hayal kırıklığına dönüşüyor - 3. Resim

"Senden özür dilemeyelim Arda. Eğer 2-0 yapsaydık oyuna girecektin ama oyun tehlikeli bir hal almaya başladı ve daha fazla değişiklik yapmak istemedim. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemedim"

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
İran vurdu, Tahran sokakları kutlama yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fernando Santos'u gönderen Beşiktaş'a sürpriz aday! Teknik direktörlük koltuğuna o isim göz kırpıyor - SporSantos gitti, o geliyor!İstatistikleri altüst eden İsmail Kartal, bugün de tarihin eşiğinde - Sporİstatistikleri altüst eden İsmail Kartal, bugün de tarihin eşiğindeAcı üstüne acı yaşayan Beşiktaş’a hoca dayanmıyor, Santos da fosss! - SporAcı üstüne acı yaşayan Beşiktaş’a hoca dayanmıyor, Santos da fosss!Beşiktaş'ın Santos'a ödeyeceği tazminat belli oldu - SporBeşiktaş'ın Santos'a ödeyeceği tazminat belli olduBeşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi - SporBeşiktaş'ta Fernando Santos devri bittiFernando Santos, istifa sorusuna cevap verdi! 'Söyleyecek bir şey yok" - SporFernando Santos, istifa sorusuna cevap verdi! 'Söyleyecek bir şey yok"
Sonraki Haber Yükleniyor...