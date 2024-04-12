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Arda Güler için özbeöz oğlu karşısına dikildi! Carlo Ancelotti için çember daralıyor Real Madrid...

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Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler her ne kadar manşetlerden düşmese de, bir türlü süre alamıyor. Bu konuda şikayetini teknik direktör Carlo Ancelotti'ye ilettiği iddia edilen Arda Güler için sürpriz bir isim daha devreye girdi. İşte detaylar...

19 yaşındaki Arda Güler'in, Madrid günlerindeki tek sıkıntısı süre alamaması oldu. Sezon başında Fenerbahçe'den, La Liga devam Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler ilk olarak Ocak ayında forma giymiş, Celta Vigo karşısında da ilk gölünü atmıştı. Ancak bu forma giydiği maçlar oyuna, son dakikalarda dahil olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde süre alamadığı için Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile tartıştığı ve sezon sonunda ilk 11'in garanti olacağı bir takıma iddia edilmişti Güler'in.

Öte yandan eflatun-beyazlılar geçtiğimiz günlerde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile 3-3 berabere kalan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, yarı finali hedefliyor. Şampiyonlar Ligi sonrası La Liga'ya dönen Madrid'in rakibi ise Mallorca.

Arda Güler için özbeöz oğlu karşısına dikildi! Carlo Ancelotti için çember daralıyor Real Madrid... - 1. Resim

OĞLU BASKI YAPIYOR

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central adlı internet sitesi; Valdebebas'ta Arda Güler toplantısı yapıldığını ve Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti'nin, Mallorca maçında Arda Güler'in ilk 11'de oynaması için babasına baskı yaptığını iddia etti. 

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Arda Güler için özbeöz oğlu karşısına dikildi! Carlo Ancelotti için çember daralıyor Real Madrid... - 2. Resim

"23/24 sezonunun ikinci yarısının olumlu sürprizi Arda Güler oldu. Türk oyun kurucu kendisini yıl başına kadar kadrodan uzak tutan sakatlıkların üstesinden geldi. Mallorca karşısında bazı oyuncular dinlendirilecek ve bu da daha az oynayan oyuncular için bir fırsat olacak. Bu futbolcuların arasında fiziksel olarak gittikçe daha iyi hale gelen Arda Güler de var.

Arda Güler için özbeöz oğlu karşısına dikildi! Carlo Ancelotti için çember daralıyor Real Madrid... - 3. Resim

Türk oyuncu Mallorca karşısında ilk 11'de başlayabilir. Ancak bu hâlâ kesin değil ve tartışılıyor. Davide Ancelotti, Arda'yı bu konuda destekliyor ama Carlo'nun daha fazla şüphesi var. Davide, Arda'nın Mallorca maçında 11'de oynaması için baskı yapıyor."

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