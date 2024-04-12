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Vakit geldi çattı! Real Madrid'den Arda Güler hakkında son karar! Perez direkt aradı Carlo Ancelotti Arda'yla konuştu

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Spor Haberleri

Real Madrid'deki geleceği merak konusu olan 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler hakkında İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Başkan Florentino Perez'in, teknik direktör Carlo Ancelotti'yi, Güler için bizzat aradığı iddia edildi. İşte haberin detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester City ile 3-3 berabere kalan Real Madrid'in aklı, İngiltere'deki rövanş maçında. Bir yandan da 13 Nisan'da La Liga'da Mallorca ile karşılaşacak olan eflatun-beyazlılarda, flaş bir Arda Güler gelişmesi yaşanıyor.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central adlı bir haber sitesi; sezon sonunda kiralık olarak gönderileceği iddia edilen Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya attı. 

Vakit geldi çattı! Real Madrid'den Arda Güler hakkında son karar! Perez direkt aradı Carlo Ancelotti Arda'yla konuştu - 1. Resim

PEREZ, ANCELOTTI'YI ARADI

Son dönemde fiziksel gelişimiyle gündeme gelen Güler'in, son halini gören Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, genç futbolcunun özel antrenörü olan Antonio Pintus'u aradığı ve Arda ile ilgili antrenörden bilgi aldığı iddia edildi.

Vakit geldi çattı! Real Madrid'den Arda Güler hakkında son karar! Perez direkt aradı Carlo Ancelotti Arda'yla konuştu - 2. Resim

MALLORCA MAÇINDA ARDA 11'E

İddianın devamında Güler'in Mallorca ile oynanacak maçta ilk 11'de başlayacağı ifadeleri yer aldı. 

Vakit geldi çattı! Real Madrid'den Arda Güler hakkında son karar! Perez direkt aradı Carlo Ancelotti Arda'yla konuştu - 3. Resim

Ayrıca teknik direktör Ancelotti'nin Güler'le bir görüşme yaptığı ve Mallorca maçında süre alması konusunda Güler'e bir söz verildiği gelen iddialar arasında.

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