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Real Madrid'de yedek kalan Arda Güler'in yeni rotası belli oldu! Türk yıldızın kariyerine devam edeceği ülke açıklandı

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Real Madrid&#039;de yedek kalan Arda Güler&#039;in yeni rotası belli oldu! Türk yıldızın kariyerine devam edeceği ülke açıklandı

Spor Haberleri

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler'in yeni sezonda kiralık ayrılabileceği konuşuluyor.

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında süre alamadı.

Carlo Ancelotti'nin geniş kadroya dahil ettiği 19 yaşındaki yıldız, zorlu mücadelede oynamadı.

İtalyan hocanın tercih etmediği Arda'nın yedek kalmaktan rahatsız olduğu ve yeni sezonda kiralık ayrılabileceği belirtildi.

Daha önce Brahim Diaz'i Milan'a kiralayan İspanyol devinin, bu defa Arda'yı aynı takıma göndereceği iddia ediliyor.

Real Madrid'de yedek kalan Arda Güler'in yeni rotası belli oldu! Türk yıldızın kariyerine devam edeceği ülke açıklandı - 1. Resim

ARDA GÜLER İÇİN KİRALIK SEÇENEĞİ

İspanyol basınında çıkan haberlerde Arda'nın ayrılması durumunda kendisine en uygun ligin İtalya Serie A olduğu öğrenildi.

Yaz kampını Real Madrid'de geçirecek olan Türk yıldızın, kesin kararını kamp sonrası vereceği öğrenildi.

Öte yandan EURO 2024 kadrosunda olması beklenen Arda Güler'in fazla forma şansı bulamaması Vincenzo Montella'yı da endişelendirmeye başladı.

Elinde hazır oyuncu bulundurmak isteyen Montella'nın Arda'nın yerine farklı bir tercih yapmasının sürpriz olarak karşılanmayacağı öğrenildi.

Bu sezon Real Madrid'de 7 maça çıkan Arda Güler, 1 gol atarak 98 dakika süre aldı.

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