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Candaş Tolga Işık, sürpriz ismi duyurdu: TFF seçimlerinde aday olacak

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Candaş Tolga Işık, sürpriz ismi duyurdu: TFF seçimlerinde aday olacak

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da seçimli genel kurul düzenleneceğini açıklamıştı. Mehmet Büyükekşi'nin aday olmayı düşünmediği seçim için adaylar ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da yapılacak seçimle yeni başkanına kavuşacak.

Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Seçime 3 ay kala birçok ismin adaylık için nabız yokladığı iddia ediliyor.

Candaş Tolga Işık, sürpriz ismi duyurdu: TFF seçimlerinde aday olacak - 1. Resim

SERVET YARDIMCI ADAY OLUYOR

Daha önce TFF Başkan Vekili olarak görev yapan Servet Yardımcı'nın 18 Temmuz'daki genel kurulda adaylığını açıklayacağı öne sürüldü.

Gazetesi Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sürpriz bir çıkışta bulundu.

Işık, "TFF Başkanlığı için adaylığını açıklamaya hazırlanan ilk ismi benden duyun: Servet Yardımcı." sözlerini dile getirdi.

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