TFF, Fenerbahçe'yi Süper Kupa maçını terk etme gerekçesiyle, PFDK'ya sevk etti

Fenerbahçe neden PFDK'ya sevk edildi, sorusuna cevap aranıyor. PFDK, Süper Kupa maçına ilişkin sevkleri açıkladı. Galatasaray ile Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Maçın yankıları ise hala sürüyor. Fenerbahçe ceza aldı mı? İşte FB GS PFDK'ya sevk edilme gerekçesi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını yayınladı. TFF nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi. Peki, Fenerbahçe neden PFDK'ya sevk edildi? Fenerbahçe ceza aldı mı? İşte detaylar...

GS VE FB PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü'nün 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.

Galatasaray'ı ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

FENERBAHÇE CEZA ALDI MI?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, sarı lacivertli oyuncuların ikinci dakikada sahadan çekilmesi sebebiyle tatil olmuştu. Fenerbahçe’nin alacağı ceza sevk kararlarının ardından duyurulacak.

Yönetmelikte kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya çıkmayan kulüp, takip eden sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilir.