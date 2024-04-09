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Rasim Ozan Kütahyalı'dan gündemi sarsan iddia: "Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yeni başkanı olacak"

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Spor Haberleri

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında Ahmet Çakar ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı gündeme damgasını vuracak açıklamalarda bulundu. Kısa bir süre sonra yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe hakkında konuşan Kütahyalı "Yeni başkan Acun Ilıcalı" olacak dedi.

Beyaz Futbol'da Ahmet Çakar ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı çok konuşulacak açıklamalara imzasını attı. Bir Youtube kanalına konuk olan Kütahyalı, Türk futbolunda son dönemde yaşanan gerginlikler hakkında konuştu. Ayrıca çarpıcı bir iddiada da bulundu. 

Sözlerine Galatasaray'la başlayan Kütahyalı, Erden Timur'un yeni yönetimde olmayacağını söyledi. Kütahyalı, Erden Timur'un ailesiyle ilgilenmek için ayrılacağını dile getirdi.

"FENERBAHÇE'NİN YENİ BAŞKANI ACUN ILICALI"

Ancak Timur'un Galatasaray kariyerinin böyle noktalanmayacağını belirten Kütahyalı, çarpıcı bir iddiaya da imzasını attı. Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

Rasim Ozan Kütahyalı'dan gündemi sarsan iddia:

"Hataları vardır ama seviliyor, onun için ben diyorum Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olarak geleceğini ön görüyorum, aynı Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye başkan olarak geleceği gibi" 

"TÜRK FUTBOLU REZALET DURUMDA"

Türk futbolunda son dönemde yaşananlara da değinen Kütahyalı sözlerini şöyle noktaladı:

"Yapılacak şey belli, bu şekilde gitmez tamamen rezalet olmuş durumda şu an yapılacak şey dünyanın en iyi ligi İngiltere Premier Lig modelini kopyalamak hiç ego yapmayalım. Yapmamız gereken bu, bunu da bence gerçekleştirilecek adam Acun Ilıcalı."

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