Rasim Ozan Kütahyalı ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol canlı yayınında birbirine girdi! İfşa sonrası Ertem Şener'den jet açıklama

Fenerbahçe'nin, Galatasaray karşısına U19 takımıyla sahaya çıktığı ve maçın 2.dakikasında sahadan çekildiği Süper Kupa finali sonrası Beyaz Futbol adlı futbol tartışma programında ortalık karıştı. Eski hakem Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi. Kütahyalı'nın, Çakar hakkında kullandığı "Suudi Arabistan’da ateşle oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti." sözleri sonrası Ertem Şener yayını bitirdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe U19 takımı, 2023 Süper Kupa finali için Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 2 dakika süren maçta, sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 58.dakikasında fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertliler, maçında 2.dakikasında yönetim kararıyla takımı sahadan çekti. Şimdi gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı kararlarda.

CANLI YAYINDA ORTALIK KARIŞTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali günün en çok konuşulan konularından biri. Bu karşılaşma önceki akşam Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol'da da ele alındı. Ancak canlı yayında kavga çıktı.

Finalin masaya yatırıldığı programda eski hakem Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı karşı karşıya geldi. Kütahyalı'nın, Çakar hakkında yaptığı bir ifşa sonrası Ertem Şener yayını erken bitirmek zorunda kaldı. Çakar ile Kütahyalı arasında geçen diyalog şu şekilde;

Ahmet Çakar: Beni tatmin edecek, kamuoyunun tatmin bir açıklama gelmedi.

Rasim Ozan: Hocam da diyor ki devlet haklı, devlet komplo kurdu.

Ahmet Çakar: Ertem şunu bir sustur musun?

Rasim Ozan: Kimi susturuyorsun be? Ali Koç’a haksızlık edildi dedik ama bu da saçma sapan bir yere döndü ya… Ne oluyor ya, abartma!

Ahmet Çakar: Rasim ateşle oynuyorsun!

Rasim Ozan: Hocam Suudi Arabistan’da ateşle oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti. Yapma, yapma… Büyükekşi ile uzlaşmadın mı sen? Büyükekşi canımsın, Büyükekşi geri alıyorum… Gel kahve içelim demedin mi?

Ertem Şener: Kameralar bana dönsün, acil reklama girebilir miyiz?

ERTEM ŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşananların ardından X hesabından bir paylaşım yapan program moderatörü Ertem Şener şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna; Bu akşam Beyaz Futbol’u erken bitirdim, evet. 29 yıllık yayıncılık tecrübem, bunu gerektirdi. Böylesine sıkıntılı futbol ikliminde, kulüplerin insanlar üzerinde yaşattığı olumsuz hava yetmezmiş gibi bir de bizim programda kavga ve gürültü yaşanmasını istemedim. Reyting için programa devam eder ve 1 saat kavga edilmesine izin vermeyi de bilirdim. Yarın da “oh reytingin kralını aldım” derdim. Ama bu sefer futbolu kaosa sürükleyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurdum. Lakin bundan sonra da buna sebep olan kavgacıları eleştirmeye hakkım, hiç olmazdı. Ben, futbolda barış, sükunet ve huzurdan yanayım. Fırsatı reytinge çevirmek, benim programcılık anlayışımda, “özellikle böyle bir dönemde olmaz, olamaz.” Beyaz Futbol ve Derin Futbol olarak objektif, tarafsız, ilkeli ve barışı sağlamaya yönelik yayınlara “ben olduğum sürece” devam edilecek. Aksi takdirde, kim olursa olsun, benim programlarımda, kavga ikliminin yaşanmasına ve yaşatılmasına asla izin vermeyeceğim. Gerekirse yine, yeniden reklama gidip ardından jenerik gireceğim. Ayrıca; Benim hiçbir programımda sansür olmaz. Kim olursa olsun buna müsade etmem. Böyle bir durum, bugünkü yayın ve önceki programlarımda ispat edildiği an, mesleğimi anında bırakacağıma şeref sözü veriyorum! Benim tek derdim kaybolan sevgi, saygı, güven ve huzur ortamının yakalanmasına yardımcı olmak. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Müsade etmiyorum. Etmeyeceğim de. Saygılarımla…"