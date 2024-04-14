Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan İran ve İsrail açıklaması

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilime dair açıklama yaptı. Açıklamada, "İran'ın İsrail'e yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir. Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek, küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadesi yer aldı.

İran'ın dün akşam saatlerinde İsrail'e düzenlediği İHA saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"İSRAİL'İN SALDIRISI KAYGILARIMIZI HAKLI ÇIKARDI"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarılarımızı uzun süredir tüm muhataplarımıza hatırlatmaktayız.

İsrail’in, İran’ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran’ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir.

Yaşanan hadise öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşerek itidal çağrısında bulunmuştuk. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır.

"ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bugün de İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız.

Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek ve küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz.

Gelişmeler ilk dakikadan itibaren ilgili kurumlarımızla bilistişare, ülkemize yönelik güvenlik tehditleri bakımından da yakından takip edilmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir."

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
MHP, yarın yeni başkanlık divanını belirleyecekKaragümrük teknik direktörü Tolunay Kafkas hayatı, biyografisi ve kariyeri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Edirne’de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini parka çağırdı, kurşun yağdırdı - GündemBoşanma aşamasındaki eşini parka çağırdı, kurşun yağdırdıKontağını açık bıraktı, hırsıza davetiye çıkardı: Hem aracından hem 2 milyon lirasından oldu - GündemKontağını açık bıraktı, hırsıza davetiye çıkardıOtobüsün su borusu bomba gibi patladı! - GündemOtobüsün su borusu bomba gibi patladı!İsrail medyası ihracat kısıtlaması sonrası tutuştu! 'Türkiye yüzünden en kötüsüne hazırlanmalıyız' - Gündem'Türkiye yüzünden en kötüsüne hazırlanmalıyız'Malatya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - GündemMalatya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varBir 'bakacağız' vakası daha! "Allah, bir adli işlemde seni benle karşılaştırır" - GündemBir 'bakacağız' vakası daha!
Sonraki Haber Yükleniyor...