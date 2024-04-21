Irak'la enerjide yeni sayfayla bölge terörden temizlenecek

Iraklı güvenlik uzmanlarından Türkiye ile iş birliği açıklaması... "PKK'nın Irak'taki varlığı ne Irak'ın ne de Türkiye'nin çıkarınadır!"

Iraklı güvenlik uzmanlarından Türkiye ile iş birliği açıklaması... "PKK'nın Irak'taki varlığı ne Irak'ın ne de Türkiye'nin çıkarınadır!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra Irak'ı ziyaret edecek olması iki ülke arasındaki yeni döneme dikkatleri çekti. Ziyarette en önemli gündem başlıklarından birinin enerji olması bekleniyor. Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nın yeniden hizmete alınması konuşulurken enerjinin doğru kullanımıyla bölgenin terörden de temizleneceği ön görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra yarın Irak'ı ziyaret edecek. Kritik görüşme öncesi, Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi beklentileri açıklayarak "nitelikli bir sıçrama yaşanacak" yorumunu yaptı.

Öte yandan ziyarette masadaki en önemli konu başlıklarından birinin enerji olması bekleniyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, enerjinin bölgedeki öneminden bahsetti.

Akyener, "Bölgenin yeniden huzura ve refaha kavuşabilmesinin yegane yolu gördüğümüz kadarıyla enerjidir. Enerjinin doğru kullanılması sayesinde istikrar sağlanacak ve bölge terörden temizlenecektir" dedi.

ADIM ADIM ENERJİNİN MERKEZİNE DOĞRU

Türkiye enerjide merkez ülke olma hedefine adım adım ilerliyor. Bir yandan da komşu ülkelerle enerji iş birliklerini derinleştiriyor.

Bu kapsamda yeni bir sayfanın açılacağı ülkelerden biri de Irak.

GÖZLER NİSAN AYI SONUNDA

İki ülke arasında son 1 yılda yaşanan gelişmelerin ardından, hedef şimdi Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nın yeniden hizmete alınması.

Irak merkezi hükümetinin petrol boru hattında yapacağı çalışmaları, nisan ayı sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanması ve hattın açılmasıyla birlikte de günde 350 bin varil petrolün Türkiye'ye transfer edilmesi planlanıyor.

ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ

Akyener, "Türkiye’nin enerjide merkez olma hedefinin argümanlarından bir tanesi de petrol. Bir kere Ceyhan Petrol Boru Hattı yeniden aktife edilirse ve daha fazla kapasitesi geliştirilerek daha fazla kaynak buraya sevk edilerek süreç devam ettirilirse Türkiye’nin petrolde bir merkez olmasıyla alakalı hedeflerine katkı sağlayacak bir unsurdur" ifadelerini kullandı.

Türkiye petrol ve doğalgaz arama çalışmaları konusunda da yeterliliğe sahip.