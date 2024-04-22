Yüzde 80'ini Arap olan Irak'ta yaklaşık 4 milyona yakın Türk yaşıyor ve nüfusunun yüzde 95'i Müslüman

Irak resmi adıyla Irak Cumhuriyeti hakkında detaylar merak ediliyor. Orta Doğu’da yer alan stratejik mevkisiyle gündemde yer alan Irak'ta ne kadar Türk var, Irak Arap ülkesi mi? Irak'ta etnik grupların dağılımı, nüfusu, nüfusun dağılımı ve ülkeye ait detaylar haberimizde...

Irak Müslüman mı, mezhebi ne, soruları hız kazandı. Yönetim şekli Federal Parlementer Cumhuriyet olan Irak bir Batı Asya'da bir ülkedir. Peki, Irak'ta kaç milyon Türk var? Tüm merak edilenler haberimizde...

IRAK ARAP ÜLKESİ Mİ?

Körfez ülkeleri arasında Irak, Suudi Arabistan ve İran’dan sonra 437.072 km² ile en büyük yüz ölçümüne sahip ülkedir.

Irak ağırlıklı olarak Araplar'dan oluşmaktadır. Yüzde 75-80 Arap, yüzde 15-20 Kürt, yüzde 5 ise diğer (Türkmenler, Yezîdîler, Şebekler, Ehl-i Hak, Bedeviler, Romanlar, Süryaniler, Çerkesler, Sâbiîler, Farslar) etnik gruplardan oluşur.

IRAK MÜSLÜMAN MI, MEZHEBİ NE?

Yüzde 95'si Müslüman olan Irak'ta nüfusun %55 60'ı Şii Müslüman, %37 - 40 arası Sünni Müslüman, %2 3 Hristiyan olarak dinsel nüfusa ayrılmıştır

Şiiler Araplar Irak'ın güneyinde yaşarken, Bağdat civarında Sünni ve Şii Araplar, Irak'ın kuzeyinde ise Sünni Kürtler, Yezidiler ve Irak Türkmenleri yaşar

IRAK'TA NE KADAR TÜRK VAR?

Irak Türkmenleri, Irak'taki üçüncü büyük etnik gruptur. Irak Planlama Bakanlığı'nın 2023 verilerine göre Irak Türkmenleri, yaklaşık 45 milyonluk toplam nüfusun yüzde 51- 54 arası Şii Arap, yüzde 20- 21 arası Sünni Arap, yüzde 20 arası Kürt, yüzde 8- 9 arası Türkmen, yüzde 2- 3 olarak Hristiyan nüfusa ayrılmıştır.