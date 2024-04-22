ABD'nin Suriye üssüne roketli saldırı! Irak'tan peş peşe fırlatıldı

Suriye’nin Haseke bölgesindeki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Harap el-Cir Üssü’ne Irak'tan peş peşe roketler fırlatıldı. Irak hükümeti, saldırının ardından bölgede arama çalışmaları başlatarak roket rampasının bulunduğunu duyurdu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretten günler sonra Irak topraklarından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine saldırı gerçekleştirildi.

5 ROKET ATILDI

Suriye’nin Haseke bölgesindeki Harap el-Cir Üssü’ne dün yerel saatle 21.50 sıralarında gerçekleştirilen saldırının ardından ismi açıklanmayan ABD’li bir yetkili, üsse Irak topraklarından 5 roket fırlatıldığını belirtti.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ise, ABD üssüne gerçekleştirilen roketli saldırının ardından Suriye sınırı yakınlarındaki Musul kentine bağlı bölgelerde arama çalışmaları başlatıldığı vurgulandı.

ROKET RAMPASI BULUNDU

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen yasa dışı grupları etkisiz hale getirmek üzere bölgede başlatılan operasyonda, saldırıda kullanılan roket rampasının bulunduğu aktarıldı.

IRAK İSLAMİ DİRENİŞİ Mİ SALDIRDI?

Irak’ta İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırı sonrası Irak ve Suriye’deki ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri üslerine birçok saldırı düzenlemişti. Söz konusu grup Şubat ayı başında saldırılarını durdurma kararı almıştı.

ABD'NİN SURİYE'DE KAÇ ÜSSÜ VAR

Suriye'de ABD güçlerine ait 24'ü üs olmak üzere 28 merkez bulunuyor. Çoğunlukla petrol ve doğalgaz kuyularının bulunduğu bölgelerde bulunan ABD üslere, geçen aydan itibaren İsrail-Filistin gerilimin ardından günlük saldırılara maruz kalıyor.