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ABD'den İsrail'e ambargo! Netanyahu: Bütün gücümle savaşacağım!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;den İsrail&#039;e ambargo! Netanyahu: Bütün gücümle savaşacağım!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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ABD'nin İsrail ordusuna yönelik askeri desteği kesme haberlerine, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen sayısız katliamın öncüsü Binyamin Netanyahu'dan tepki geldi. Netanyahu, ülkesine yönelik tüm ambargoları reddettiğini belirterek, "Bütün gücümle savaşacağım" açıklamasında bulundu.

İsrail'in 199 gündür sürdürdüğü Gazze soykırımı, Orta Doğu'yu ateş çemberi haline getirdi. ABD'nin katliam ordusunda bir birliğe askeri desteği keseceği haberleri yayıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kararı büyük bir tepkiyle karşıladı.

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"BÜTÜN GÜCÜMLE SAVAŞACAĞIM"

İsrail'in yayın organlarından Ynet, Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararını, "Bunlar, bir bütün olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ni, İsrail ekonomisini, İsrail'in Batı Şeria'daki kanun uygulama politikasını ve İsrail'in uluslararası konumunu etkileyebilecek potansiyel olarak tehlikeli yaptırımlardır" şeklinde değerlendirirken, Netanyahu'dan ülkesine yönelik ambargolara karşı, "Bütün gücümle savaşacağım" açıklaması geldi.

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ABD İSRAİL TUGAYINI HEDEF ALACAK

Axios haber sitesi, ABD’nin işgal altındaki Batı Şeria’da insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail’in Netzah Yehuda tugayını hedef alacağını belirtmiş, BBC ise kararın alınmış olabileceğini yazmıştı.

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BLİNKEN: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRECEKSİNİZ

Geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin İsrail ordusundaki bazı birliklere insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle yardımcın kesileceği haberleri sorulunca, “Bazı kararlar verdim, önümüzdeki günlerde görmeyi bekleyebilirsiniz” sözlerini sarf etmişti.

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95 MİLYARLIK YARDIM PAKETİ

Öte yandan ABD'de İsrail ve Tayvan'a toplam 95 milyarlık güvenlik yardımı öngören dört tasarı, dün ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti. Yardım paketi haftaya ABD Senatosu'nda oylanacak.
ABD'den İsrail'e ambargo! Netanyahu: Bütün gücümle savaşacağım! - 2. Resim
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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