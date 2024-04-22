ABD'den İsrail'e ambargo! Netanyahu: Bütün gücümle savaşacağım!

İsrail'in 199 gündür sürdürdüğü Gazze soykırımı, Orta Doğu'yu ateş çemberi haline getirdi. ABD'nin katliam ordusunda bir birliğe askeri desteği keseceği haberleri yayıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kararı büyük bir tepkiyle karşıladı.

"BÜTÜN GÜCÜMLE SAVAŞACAĞIM"

İsrail'in yayın organlarından Ynet, Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararını, "Bunlar, bir bütün olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ni, İsrail ekonomisini, İsrail'in Batı Şeria'daki kanun uygulama politikasını ve İsrail'in uluslararası konumunu etkileyebilecek potansiyel olarak tehlikeli yaptırımlardır" şeklinde değerlendirirken, Netanyahu'dan ülkesine yönelik ambargolara karşı, "Bütün gücümle savaşacağım" açıklaması geldi.

ABD İSRAİL TUGAYINI HEDEF ALACAK

Axios haber sitesi, ABD’nin işgal altındaki Batı Şeria’da insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail’in Netzah Yehuda tugayını hedef alacağını belirtmiş, BBC ise kararın alınmış olabileceğini yazmıştı. İlgili Haberler İsrail soykırımının belgesi: Hastane bahçesinden 190 Filistinlinin cesedi çıkarıldı BLİNKEN: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRECEKSİNİZ