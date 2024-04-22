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İsrail soykırımının belgesi: Hastane bahçesinden 190 Filistinlinin cesedi çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail soykırımının belgesi: Hastane bahçesinden 190 Filistinlinin cesedi çıkarıldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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İsrail ordusu dört aydır katliam yaptığı Han Yunus’tan çekildi. Nasır Hastanesi kompleksinde toplu mezar bulundu. Toprak altından 190 ceset çıkarıldı. Filistinli yetkililer “İsrail onlarca bedeni buldozerlerle ezdi ve gömdü” açıklamasını yaptı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 34 bin 97’ye yükseldi. Siyonist ordunun Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrinden 4 ay sonra çekilmesinin ardından ise toplu mezarlar ortaya çıkarıldı.

YAKLAŞIK 500 KİŞİ HALEN KAYIP

Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan bir toplu mezardan İsrail askerlerince katledilen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedi çıkarıldı. İsrail ordusunun Nasır Hastanesi’ne düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle hastane çevresinde açılan toplu mezarlara gömdüğünü aktaran sağlık kaynakları, şehirde hâlen yaklaşık 500 kişinin kayıp olduğunu vurguladı.

İsrail askerlerinin karadan dört ay boyunca saldırılarına hedef olan Han Yunus’tan geriye yol kenarları, sokaklar ve evlerin enkazında bulunan çok sayıda ceset kaldı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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