İsrail Gazze’deki Al-Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi!

İsrail, Gazze’deki Al-Tuffah Mahallesi’ni vurdu.

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Al-Tuffah Mahallesi’ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı çevredekiler tarafından görüntü altına alındı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 198 gündür devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Al-Tuffah Mahallesi’ndeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölenlerin ya da yaralananların sayısı henüz bilinmiyor.

7 Ekim'de bu yana süren İsrail saldırılarında 34 bin 97 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 980 kişi de yaralandı.