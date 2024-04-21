Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail Gazze’deki Al-Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi!

İsrail Gazze’deki Al-Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Gazze’deki Al-Tuffah Mahallesi’ni vurdu.

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Al-Tuffah Mahallesi’ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı çevredekiler tarafından görüntü altına alındı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 198 gündür devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Al-Tuffah Mahallesi’ndeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölenlerin ya da yaralananların sayısı henüz bilinmiyor.

7 Ekim'de bu yana süren İsrail saldırılarında 34 bin 97 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 980 kişi de yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avrasya Kalkınma Bankası'ndan Türkiye ile büyüme isteği! Nihai hedef üyelik
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya'da konut krizi: 800 bin açık var - DünyaAlmanya'da konut krizi: 800 bin açık var5 bin tonluk yardım gemisi Filistin'e gitmeye hazır, İsrail gemiyi ele geçirebilir! - Dünya5 bin tonluk yardım gemisi Filistin'e gitmeye hazır, İsrail gemiyi ele geçirebilir!Rusya, ABD'nin 95 milyarlık desteğine tepki gösterdi: ABD son Ukraynalı ölene kadar savaşılsın istiyor - DünyaRusya, ABD'nin 95 milyarlık desteğine tepki gösterdi: ABD son Ukraynalı ölene kadar savaşılsın istiyorİran Dini Lideri Hamaney: "Askeri gelişimde bir an dahi durmamalıyız” - Dünyaİran Dini Lideri Hamaney: "Askeri gelişimde bir an dahi durmamalıyız”İngiliz Bakan Ahmed, İsrail'in Refah'taki saldırılarını yorumladı: "dehşete düştüm" - Dünyaİngiliz Bakan Ahmed, İsrail'in Refah'taki saldırılarını yorumladı: "dehşete düştüm"İsrailli gazeteciden soykırım çağrısı! - Dünyaİsrailli gazeteciden insanlık dışı sözler!
Sonraki Haber Yükleniyor...