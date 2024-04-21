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Lübnan'dan İsrail'e füze saldırıları! Kassam Tugayları duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Lübnan&#039;dan İsrail&#039;e füze saldırıları! Kassam Tugayları duyurdu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

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Kassam Tugayları, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'e bu kez de Lübnan'dan ateşlediği füzelerle karşılık verdi. Yapılan saldırı, İsrail ordusuna cevap olarak nitelendirildi.

Kassam Tugayları, Telegram hesabı üzerinden Gazze'de işlenen katliamlara karşılık olarak Lübnan'dan İsrail ordusuna ait bir kışlaya 20 füze fırlattığını duyurdu.

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20 FÜZEYLE VURDULAR

Lübnan'ın güneyinden Yukarı Celile'nin batı kesimindeki "Shomera Askeri Kışlası"nın 20 Grad füzesiyle vurulduğunu belirten Kassam Tugayları, saldırıyı İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara cevap olarak niteledi.

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İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİ 

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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