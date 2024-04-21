İran Dini Lideri Hamaney: "Askeri gelişimde bir an dahi durmamalıyız”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, ülkenin askeri gelişimde bir an dahi durmamaları gerektiğini çünkü duraksamanın geriye doğru gitmek anlamına geleceğini söyledi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanları ile bir araya geldi. Hamaney görüşmede, İsrail ile yaşanan son gerilimde İsrail'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda gösterilen başarılar nedeniyle Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu'na teşekkür etti.

"FÜZE DEĞİL İRADE ÖNEMLİ"

Dini lider, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "Önemli olan kaç füze atıldığı veya kaçının isabet ettiği değildir. Önemli olan silahlı kuvvetlerin ve İran milletinin uluslararası alanda bunu yapabilecek iradeyi göstermesidir." ifadelerini kullandı.

"BİR AN BİLE DURMAMALIYIZ"

Ülkesinin askeri alanda sürekli olarak ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Askeri gelişimde bir an dahi durmamalıyız, çünkü duraklama gerilemek anlamına gelir. Bu nedenle askeri teknolojilerde ilerlemeyi sürdürmeli ve düşmanın teknik ve taktiklerini anlama çabalarını devam ettirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Farklı olayların her zaman farklı türden kayıplar ve kazanımlar getirdiğine dikkat çeken Hamaney, "Önemli olan alınacak tedbirlerle kayıpları azaltmak ve kazanımları artırmaktır. Silahlı Kuvvetler, yaşanan son olaylarda bunu çok iyi başardı." dedi.