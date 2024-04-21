ABD'den İsrail ordusuna yaptırım!

ABD’nin İsrail ordusundaki bazı birimlere yaptırım uygulayacağı iddia edildi.

ABD'nin, İsrail ordusundaki bazı birimlere yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulamayı değerlendirdiği haberleri ortaya çıktı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD'li yetkililerin bu yaptırımların detaylarını değerlendirdiği ifade edildi.

Özellikle, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu hafta Netzah Yehuda Taburu'nun yanı sıra Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği iddia edilen diğer İsrail askeri ve polis birimlerine de yaptırım uygulamayı düşündüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Netzah Yehuda Taburu ve İsrail güvenlik güçlerindeki diğer bazı birimleri insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir incelediği ifade edildi. Yaptırımların uygulanması durumunda, İsrail'in bu birimlere silah alımı için ABD askeri yardımlarını kullanmasının engellenebileceği öngörülüyor. Bu adımların pratikteki etkisinin ne kadar olacağı ise belirsizliğini koruyor.