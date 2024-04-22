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Haberler > Dünya > Gazze'de son durum! İsrail'in yeni bombardımanında çok sayıda kişi hayatını kaybetti
CANLI ANLATIM

Gazze'de son durum! İsrail'in yeni bombardımanında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de son durum! İsrail&#039;in yeni bombardımanında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda birçok sivil yerleşim yeri enkaza dönmüş durumda. İsrail'in Bureyc kampına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

Canlı Anlatım Özeti
  • SİVİL YERLEŞİM YERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ
  • MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN İSRAİL AÇIKLAMASI

22.04.2024 08:30

SİVİL YERLEŞİM YERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerde yer alan El-Bureyc Kampı girişi ile buradaki et-Takva Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

22.04.2024 08:00

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN İSRAİL AÇIKLAMASI

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, "Birçok ülkenin, şu ana kadar İsrail'in eylemlerini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirme konusundaki isteksizliğinden üzüntü duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Yer: Gazze

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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