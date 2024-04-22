Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Barzani'den Türkçe mesaj: Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum

Barzani'den Türkçe mesaj: Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barzani&#039;den Türkçe mesaj: Erdoğan&#039;ı Erbil&#039;de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra gerçekleşen resmi Irak ziyaretinde diplomatik temasları sürdürüyor. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de, Erdoğan'ın Erbil ziyareti öncesi Türkçe açıklamada bulunarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuları ele alacağız" sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es Sudani ile görüşen Erdoğan'a, Neçirvan Barzani'den mesaj geldi.

İlgili Haberler

BARZANİ'DEN TÜRKÇE MESAJ

Barzani, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyaretine ilişkin Türkçe açıklamada bulunarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı tarihi ziyaret, bölgede hassas bir döneme denk geliyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

"ERBİL'DE AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Ziyaretin, Irak ve IKBY ile Türkiye arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarına da dikkat çektiğini belirten Barzani, açıklamasını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuları ele alacağız" vurgusuyla bitirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Evrim Akın, Popstar Bayhan’ın evini gezdi! Neredeyse her odası siyahTÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammı çıkışı: Önce enflasyonu durdurmak lazım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır'da acı ölüm! Elektrik çarpan Dicle Elektrik çalışanı hayatını kaybetti - GündemDiyarbakır'da acı ölüm! Elektrik çarpan Dicle Elektrik çalışanı hayatını kaybettiMeteoroloji'den Güney Ege'ye fırtına uyarısı - GündemMeteoroloji'den Güney Ege'ye fırtına uyarısıÖlümcül zehre sahipler! Engerek yılanları sürü halinde görüntülendi - GündemEngerek yılanları sürü halinde görüntülendiAlmanya Cumhurbaşkanı'na İstanbul'da soğuk duş! "Katil" diyerek protesto ettiler - GündemAlmanya Cumhurbaşkanı'na İstanbul'da "katil" protestosuTürkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ilk ziyaretini İmamoğlu'na yaptı - GündemDiplomatik teamüller hiçe sayıldıGöz göre göre cinayet! 51 kişiye mezar olmuştu; ana taşıyıcı kolonu kesmişler - Gündem51 kişiye mezar olmuştu; ana taşıyıcı kolonu kesmişler
Sonraki Haber Yükleniyor...