Barzani'den Türkçe mesaj: Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra gerçekleşen resmi Irak ziyaretinde diplomatik temasları sürdürüyor. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de, Erdoğan'ın Erbil ziyareti öncesi Türkçe açıklamada bulunarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuları ele alacağız" sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es Sudani ile görüşen Erdoğan'a, Neçirvan Barzani'den mesaj geldi.

BARZANİ'DEN TÜRKÇE MESAJ

Barzani, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyaretine ilişkin Türkçe açıklamada bulunarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı tarihi ziyaret, bölgede hassas bir döneme denk geliyor" ifadelerini kullandı.

"ERBİL'DE AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Ziyaretin, Irak ve IKBY ile Türkiye arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarına da dikkat çektiğini belirten Barzani, açıklamasını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuları ele alacağız" vurgusuyla bitirdi.