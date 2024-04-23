İsrail'den Hizbullah komutanlarına suikast! İHA saldırısıyla misilleme geldi

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine düzenledikleri saldırılarda Hizbullah’ın iki üst düzey komutanı Muhammed Halil Atiyeh ve Hüseyin Azqul’un öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah'da saldırılara misilleme olarak İsrail ordusuna ait iki noktayı kamikaze İHA ile hedef aldı.

İsrail'in 200 gündür sürdürdüğü Gazze soykırımı, Orta Doğu'yu ateş çemberi haline çevirdi. İran destekli Hizbullah Hareketi ile İsrail arasında tansiyon yükseldi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gece Lübnan'ın güneyinde birden fazla noktadaki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu yaptığı bir diğer açıklamada, Lübnan'ın sahil kenti Tyre yakınlarındaki Aadloun'a düzenledikleri saldırıda Hizbullah komutanları Muhammed Halil Atiyeh ve Hüseyin Azqul'un öldürüldüğü kaydedildi. Azkul'un, Hizbullah'ın söz konusu biriminin en önemli sorumlularından olduğu kaydedildi.

HİZBULLAH DOĞRULADI

Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu.

ANINDA MİSİLLEME GELDİ

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, kuzeydeki Akka kenti açıklarında İsrail ordusuna ait iki noktanın kamikaze insansız hava aracı ile hedef alındığı belirtildi. Saldırının, Gazze ile dayanışma ve İsrail ordusunun saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.