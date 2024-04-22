Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Almanya ve Türkiye 100 yıldır sıkı sıkıya bağlı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, dış politikada, NATO'da ve Gazze'deki insanı kriz karşısında Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde olunduğunu söyledi. Steinmeier konuşmasını "Almanya ve Türkiye 100 yıldır birbirlerine sıkı sıkıya bağlı. Almanya, ortak Gümrük Birliği'nde Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı" sözleriyle sürdürdü.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı 3 günlük bir ziyarette bulundu.

Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait Tarabya Rezidansı'nda verdiği davette yaptığı konuşmada, "Almanya ve Türkiye 100 yıldır birbirlerine sıkı sıkıya bağlı. Almanya, ortak Gümrük Birliği'nde Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı. Ayrıca dış politika alanında, NATO'da ve şu anda Orta Doğu'da yaşanan dramatik ve son derece tehlikeli kriz durumu karşısında da çok yakın bir işbirliği içindeyiz" dedi.

Türkiye ve Almanya'nın, sadece ortak ekonomik ve siyasi çıkarları olmadığını ifade eden Steinmeier, Türk-Alman ilişkilerinin yüzyıllar boyunca kurulan insani bağlar sayesinde canlılığını koruduğunu belirtti.

'SULTAN ABDÜLHAMİD'DEN BU YANA...'

Alman Cumhurbaşkanı, Tarabya'daki rezidansın, aynı zamanda Türkler ve Almanlar arasındaki yakın ilişkinin ne kadar eskiye dayandığını da gösterdiğine işaret ederek, "Sultan Abdülhamid 1880 yılında, daha da büyük bir dostluk beklentisiyle burayı Alman İmparatorluğu'na vermiştir. Türk-Alman ilişkileri ancak böylesine etkileyici bir ortamda gelişip serpilebilirdi. Bunun arkasındaki fikir de kesinlikle buydu." ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türk-Alman ilişkilerinin bugün hala her yerde, Ankara'nın sokaklarında ve meydanlarında görülebildiğine işaret ederek şunları söyledi:

'TÜRKİYE'NİN ŞEKİLLENMESİNDE KATKIMIZ VAR'

Bruno Taut ve Berlin'in eski belediye başkanı Ernst Reuter gibi dünyaca ünlü Alman mimarlar 1933'ten itibaren Türkiye'ye sığınmış ve genç Cumhuriyetin inşasına katkıda bulunmuşlardır. Dolayısıyla biz Almanların, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin şekillenmesine katkımızın olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Steinmeier, Sirkeci Tren Garı'ndaki programının ardından Eminönü'ndeki iskeleye yürüyerek geldi ve vapura bindi.

Ancak bunun da ötesinde, artık yaklaşık üç milyon Türkiye kökenli insan da ülkeme şekil veriyorlar, birçoğu Alman vatandaşı oldu ve bizim bir parçamızlar. Uzun bir süre birçok insan onları sadece misafir işçi olarak gördü, geçici bir süre için gelen yabancılar olarak kaldılar. Hatta ikinci ya da üçüncü kuşakta bile, Almanya'da doğup büyümüş olsalar bile, birçok kişi Türkiye kökenli insanlarda sadece farklılıkları gördü ve aslında çoktan bize ait olduklarını kabul etmediler. Onlar göçmen kökenli insanlar değil, ülkemiz göçmen kökenli bir ülke. Anayasamızın 75. yıl dönümü öncesinde, Cumhuriyetimizin doğum günü kutlamalarından bir ay önce Türkiye'ye gelerek şunları ifade etmek benim için önemliydi; Sizin hikayeleriniz, ülkemizdeki dört kuşak Türkiye kökenli insanın hikayeleri, Almanya'nın geçmişinin bir parçasıdır."