Alman basınının Erdoğan rahatsızlığı... Steinmeier'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "dostum" demesi hazımsızlığa yol açtı

Katliam onları da rahatsız etti! ABD'deki üniversitelerde Gazze ayaklanması

Katliam onları da rahatsız etti! ABD'deki üniversitelerde Gazze ayaklanması

Alman basını, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "dostum" demesinden rahatsız oldu.

Alman basını, Ankara'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Frank-Walter Steinmeier görüşmesine geniş yer ayırdı. En Son Haber sitesinin aktardığına göre Erdoğan ile Alman mevkidaşı arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen zirve, Alman kamuoyunun da yakın takibindeydi.

Steinmeier'in iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğine dair verdiği mesajlar öne çıktı.

BİLD: "STEİNMEİER, ERDOĞAN İLE YÜZLEŞMELİYDİ"

Bild gazetesi ise Steinmeier'in Erdoğan'a "değerli dost" demesini eleştirdi. Haberde, Steinmeier'in Erdoğan ile "yüzleşmesi" gerektiği savunuldu. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanmasıyla da tepki çekti.

FRANKFURTER ALLGEMEİNE: "İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR"

Frankfurter Allgemeine gazetesi ise "Steinmeier ve Erdoğan, Almanya-Türkiye ilişkilerini geliştirmek istiyor" ifadelerini kullandı ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Almanya-Türkiye ilişkilerinin canlandırılması çağrısında bulunduğunu yazdı.

"BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Bunun yanında haberde Steinmeier'in, ortak basın toplantısında "Durum ciddi. İşte tam da bu yüzden birbirimize ihtiyacımız var." dediği kaydedildi. Almanya Cumhurbaşkanı'nın, bu nedenle Alman-Türk ilişkilerine yeni bir önem verilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

"TÜRKİYE'YE DE ÇOK ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR"

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da yaşanan gerilimin düşürülmesine ilişkin Steinmeier'in, "Burada Türkiye'ye de çok önemli görev düşüyor." şeklindeki ifadesine dikkat çekildi.

ZDF: İLİŞKİLERİ CANLANDIRALIM

ZDF'nin "Steinmeier Türkiye'de: Birbirimize ihtiyacımız var" başlıklı haberinde ise Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapıldı. Steinmeier'in, Türkiye ziyaretinde Almanya-Türkiye ilişkilerinin canlandırılması çağrısında bulunduğu anımsatıldı. Öte yandan Steinmeier'in, Türkiye ziyaretinin başlangıcında Berlin'den getirdiği döneri kestiğiyle ilgili not paylaşıldı.

RND: ZOR AMA VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile Steinmeier'in el sıkıştığı ana ilişkin bir fotoğraf karesini paylaşan RND, "Zor ama vazgeçilmez bir ortak" başlıklı haberinde Türkiye'nin vazgeçilmezliği üzerinde durdu.

Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100 yıl önce kurulduğu belirtilerek şöyle denildi. Haberde "Federal Cumhurbaşkanı'nın ziyareti de her zaman çatlakların olduğunu gösterdi. Ancak her iki ülkenin de birbirine ihtiyacı olduğu da bir gerçek. Steinmeier Türkiye ve Almanya'nın ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu vurguladı. Bunu Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk kökenli insan da sağlıyor. Türkiye zor ama aynı zamanda vazgeçilmez bir ortak." ifadeleri kullanıldı.