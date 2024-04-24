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Haberler > Politika > CHP lideri Özgür Özel, Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

CHP lideri Özgür Özel, Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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CHP lideri Özgür Özel, Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğinde bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.  

İşte görüşmeden ilk fotoğraflar:

CHP lideri Özgür Özel, Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü - 1. Resim

CHP lideri Özgür Özel, Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü - 2. Resim

CHP lideri Özgür Özel, Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü - 3. Resim

CHP lideri Özgür Özel, Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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