CHP lideri Özgür Özel, Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğinde bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
İşte görüşmeden ilk fotoğraflar: